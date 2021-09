Eerste 100% Limburg Bike gereed

De eerste testexemplaren van de 100% Limburg Bike zijn gereed. Deze fiets is ontwikkeld op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen met een consortium van ondernemers, onderzoekers en studenten. De komende maanden wordt de fiets uitgebreid getest door onder meer oud-profwielrenner Bram Tankink.

"De fiets wordt exact op maat gemaakt", zegt Bram Tankink, die als business developer van de campus betrokken is bij het project. "De hoeken en de lengtes van de framebuizen zijn variabel waardoor je perfect op je fiets 'gezet' wordt. De fiets wordt als het ware aangepast op je postuur en lengte. Eéntje is speciaal voor mij op maat gemaakt en ik mag die testen."

Afstemmen

Niels Boon, bewegingsexpert en onderzoeker bij Bikefitting.com: "Door het bouwen van een volledig op maat gemaakte fiets kan je deze beter afstemmen op de wensen en behoeften van de fietser. Hierdoor kunnen we een optimum vinden tussen verschillende variabelen zoals ergonomie, stuurgedrag en esthetische aspecten van de fiets. Dit is een stuk eenvoudiger dan bij confectieframes."

Innovaties

In de fiets zijn verschillende innovaties verwerkt die op de campus zijn ontwikkeld. De buizen en voorvork zijn gemaakt van in elkaar gevlochten carbon en supersterke Dyneema-vezel van DSM. De verbindingsstukken in het prototype zijn van titanium en magnesium, geprint met de speciaal gebouwde 3D-printer op Brightlands Chemelot Campus. De combinatie levert volgens de makers een supersterk en vederlicht frame op, zo goed als onbreekbaar. In ontwikkeling zijn het 3D printen met carbon en ingebouwde sensoren die meten of er na bijvoorbeeld een val of zware klap onverhoopt beschadigingen in het frame zijn ontstaan.



Eerder publiceerden we al dit artikel met video over de fiets

Samenwerking

De 100% Limburg Bike is ontwikkeld door een consortium met regionale (MKB) bedrijven waaronder de carbonspecialisten Eurocarbon en CeraCarbon, Belgian Cycling Factory, Kembit en Mullens Sports & Health Innovations. Chemelot Innovation and Learning Labs (Chill) en Brightlands Materials Center (BMC) tekenen voor het printen met magnesium, titanium en carbon composiet.

Stapje verder

Pieter Potters, manager R&D bij Belgian Cycling Factory, producent van de succesvolle fietsmerken Eddy Merckx en Ridley, ziet commerciële mogelijkheden voor de 100% Limburg Bike. "Het zou een mooie aanvulling zijn op ons fietsgamma. Met het merk Eddy Merckx zetten we ook fietsen op maat in de markt, maar de Limburg Bike gaat weer een stapje verder. Verder zien we in de innovatieve combinaties van materialen mogelijkheden voor nieuwe onderdelen zoals stuur- en zadelpennen."

Testen

De komende maanden worden de fietsen uitgebreid getest op rijervaring en tegen geldende normen door onder meer Bram Tankink. Studenten van Zuyd Hogeschool nemen hierbij de kwaliteitstests op een zelf vervaardigde testbank en -opstelling in Heerlen voor hun rekening. Na de testfase moet de fiets marktrijp gemaakt worden. In eerste instantie zal het consortium de fiets in 2022 gaan produceren. Dan wordt ook duidelijk wat de consument gaat betalen voor een gepersonaliseerd exemplaar.