FME over de Miljoenennota: Ondanks investeringen is energietransitie nog steeds in gevaar

De investeringen in de klimaatproblematiek waardeert FME, maar de energietransitie blijft volgens de branchevereniging in gevaar. “Ook nu zien we wéér geen significante investeringen in technologisch onderwijs en in arbeidsmarkthervormingen. De technologische sector kampt nog steeds met een gillend tekort aan technisch personeel. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten. Voor de energietransitie hebben we een goed opgeleide beroepsbevolking nodig en met deze Miljoenennota, komt daar vooralsnog weinig van terecht,” zegt FME-voorzitter Theo Henrar.

Een doorn in het oog van FME is dat dit kabinet nog steeds geen knopen doorhakt over de stikstofmaatregelen en dat aan een volgend kabinet overlaat. De formatie stokt onder meer door geruzie hierover, terwijl de technologische mogelijkheden voor oplossing van het stikstofprobleem al jaren op de plank liggen. Henrar: "Ik vind het een schande dat de politiek weigert naar technologische oplossingen te kijken en alleen discussieert over het saneren en het uitkopen van boeren. Wanneer één euro belastinggeld wordt geïnvesteerd in innovatieve stalsystemen, levert dit 7,5 keer meer reductie op, dan wanneer deze euro wordt gebruikt voor het opkopen en saneren van melkveehouderijen", zegt Henrar.

SDE

Een deel van de klimaatuitgaven van de regering gaat naar subsidie voor industriële bedrijven, maar onder andere ook naar de mobiliteitssector. Henrar: "Dat is wel goed nieuws; FME pleit al jaren voor een uitbreiding van de zogenoemde SDE++ regeling, de subsidie voor duurzame energie, die komt er nu dan ook."