Global Innovation Index 2021: innovatie-investeringen opgeschaald tijdens Covid

Overheden en ondernemingen in vele delen van de wereld hebben investeringen in innovatie opgeschaald te midden van de enorme menselijke en economische tol van de Covid-19-pandemie, zo blijkt uit de Global Innovation Index 2021. 'Dit illustreert een groeiende erkenning dat nieuwe ideeën van cruciaal belang zijn om de pandemie te overwinnen en voor zorgen voor economische groei na een pandemie.'

De wetenschappelijke output, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), deponeringen van intellectueel eigendom en venture capital (VC)-deals bleven groeien in 2020, voortbouwend op de sterke prestaties van vóór de crisis. Met name de R&D-uitgaven toonden meer veerkracht tijdens de pandemiegerelateerde economische neergang dan tijdens eerdere malaise.

Verschillen per bedrijfstak



Volgens een nieuwe GII-functie, de Global Innovation Tracker, is de impact van de crisis echter zeer ongelijk verdeeld over de sectoren:

Bedrijven met outputs zoals software, internet- en communicatietechnologieën, hardware- en elektrische apparatuurindustrie en farmaceutica en biotechnologie versterkten hun investeringen in innovatie en verhoogden hun O&O-inspanningen.

Daarentegen hebben bedrijven in sectoren die zwaar zijn getroffen door de inperkingsmaatregelen van de pandemie en waarvan de bedrijfsmodellen afhankelijk zijn van persoonlijke activiteiten - zoals transport en reizen - hun uitgaven teruggeschroefd, zo liet de tracker zien.

"De Global Innovation Index van dit jaar laat ons zien dat ondanks de enorme impact van de Covid-19-pandemie op het leven en het levensonderhoud, veel sectoren opmerkelijke veerkracht hebben getoond - vooral die sectoren die digitalisering, technologie en innovatie hebben omarmd", aldus WIPO-directeur-generaal Daren Tang. "Terwijl de wereld probeert te herstellen van de pandemie, weten we dat innovatie een integraal onderdeel is van het overwinnen van de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en het bouwen van een betere toekomst."

Stijgers en dalers



In zijn jaarlijkse ranglijst van 's werelds economieën op het gebied van innovatiecapaciteit en -output, laat de GII zien dat slechts enkele economieën, meestal hoge inkomens, consequent de gelederen domineren. Geselecteerde middeninkomenseconomieën, waaronder China, Turkije, Vietnam, India en de Filippijnen, zijn echter bezig met een inhaalslag en veranderen het innovatielandschap.

Zwitserland, Zweden, de V.S. en het V.K. blijven de innovatieranglijst aanvoeren en hebben de afgelopen drie jaar allemaal in de top 5 gestaan. De Republiek Korea voegt zich in 2021 voor het eerst bij de top 5 van de GII, terwijl vier andere Aziatische economieën in de top 15 staan: Singapore (8), China (12), Japan (13) en Hong Kong, China (14 ). Nederland is een plaats gezakt.

Wereldranglijst

Zwitserland (Nummer 1 in 2020) Zweden (2) Verenigde Staten van Amerika (3) Verenigd Koninkrijk (4) Republiek Korea (10) Nederland (5) Finland (7) Singapore (8) Denemarken (6) Duitsland (9) Frankrijk (12) China (14) Japan (16) Hongkong (China) (11) Israël (13) Canada (17) IJsland (21) Oostenrijk (19) Ierland (15) Noorwegen (20)

De geografie van wereldwijde innovatie verandert ongelijkmatig

Noord-Amerika en Europa blijven als regio's verreweg koploper in het mondiale innovatielandschap. De innovatieprestaties van Zuidoost-Azië, Oost-Azië en Oceanië waren het meest dynamisch in het afgelopen decennium. Het is de enige regio die de kloof met de leiders dicht.

China is nog steeds de enige middeninkomenseconomie die de top 30 haalt. Bulgarije (35), Maleisië (36), Turkije (41), Thailand (43), Vietnam (44), de Russische Federatie (45), India (46), Oekraïne (49) en Montenegro (50) halen de GII-top 50.

Alleen Turkije, Vietnam, India en de Filippijnen halen echter systematisch hun achterstand in. Buiten China hebben deze grotere economieën het potentieel om het wereldwijde innovatielandschap voorgoed te veranderen.

"De GII laat zien dat hoewel opkomende economieën het vaak een uitdaging vinden om hun innovatiesystemen gestaag te verbeteren, een paar middeninkomenseconomieën erin geslaagd zijn om hun innovatie in te halen met hun meer ontwikkelde collega's", zegt voormalig decaan en hoogleraar management aan de Cornell University, Soumitra Dutta: "Deze opkomende economieën zijn er onder meer in geslaagd hun binnenlandse innovatie aan te vullen met internationale technologieoverdracht, technologisch dynamische diensten te ontwikkelen die internationaal kunnen worden verhandeld en hebben uiteindelijk geleid tot meer evenwichtige innovatiesystemen".