Hyundai presenteert Factory Safety Service Robot

Hyundai presenteert de Factory Safety Service Robot. Het is het allereerste project dat voortvloeit uit de samenwerking met de Amerikaanse robotfabrikant Boston Dynamics. De Factory Safety Service Robot is ontwikkeld om de veiligheid van werknemers in fabrieken te waarborgen. Momenteel draait een pilot met de Factory Safety Service Robot in een van de productiefaciliteiten van Hyundai Motor Group in Zuid Korea.

De Factory Safety Service Robot is gebaseerd op Spot, de viervoetige humanoïde robot van Boston Dynamics. Kunstmatige intelligentie (AI), autonome navigatie en teleoperatietechnologieën, ontwikkeld door het Robotics Lab van Hyundai, maken de Factory Safety Service Robot geschikt voor het uitvoeren van verschillende taken in een industriële omgeving.

"De Factory Safety Service Robot is het eerste samenwerkingsproject met Boston Dynamics. De robot helpt risico's op te sporen en de veiligheid van mensen op industriële locaties te waarborgen'" zegt Dong Jin Hyun, hoofd van Hyundai Motor Group Robotics Lab. "Samen met Boston Dynamics gaan we ook door met het ontwikkelen van slimme diensten die gevaren op industriële locaties detecteren en een veilige werkomgeving helpen creëren."

Op afstand bestuurbaar

Dankzij een geïntegreerde warmtebeeldcamera en 3D Lidar-sensoren kan de robot mensen om zich heen opmerken, hoge temperaturen en potentieel brandgevaar detecteren en waarnemen of een deur open of gesloten is. De robot is op afstand bestuurbaar, waarbij de bewegingen van de robot via een beveiligde website zijn te volgen. Dankzij de AI-technologie kan de robot ook gevaren detecteren en alarm slaan via de beveiligde website.

Ter plekke kan de robot foto's maken van de situatie en indien nodig alarm slaan via de beveiligde website. Desgewenst kan overgeschakeld worden op handmatige bediening van de robot om locaties van dichtbij te bekijken. Ook is het mogelijk om meerdere bots aan te sluiten op het besturingssysteem om tegelijkertijd verschillende zones te kunnen controleren.

De viervoeter kan door kleine ruimtes navigeren en plekken observeren die moeilijk waarneembaar zijn met het menselijk oog. Door technologieën van Hyundai Motor Group toe te passen op de Spot-robot van Boston Dynamics, is de Factory Safety Service Robot uitgerust met diverse technologieën die geschikt zijn voor autonome patrouillediensten op de werkvloer.

Hyundai heeft verschillende eigen technologieën op de robot toegepast, waaronder AI voor het detecteren van mensen, warmtebeeldcamera's voor het waarnemen van risico's bij hoge temperaturen, Lidar voor het herkennen van deuropeningen en navigatietechnologie waarmee de robot zich autonoom kan verplaatsen.

Eerder dit jaar verwierf Hyundai een meerderheidsbelang in Boston Dynamics om roboticatechnologieën te ontwikkelen voor nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals autonoom rijden en Urban Air Mobility.