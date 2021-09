Vernufteling van start

Advies- en ingenieursbureaus kunnen hun slimste projecten weer indienen voor de Vernufteling. De inzendtermijn loopt tot en met 17 oktober.

De Ingenieur reikt de prijs in samenwerking met brancheorganisatie Koninklijke NLingenieurs uit aan het advies- of ingenieursbureau met het meest vindingrijke project. Elk vernieuwend, technologisch geavanceerd of baanbrekend project met een duidelijke maatschappelijke relevantie komt in aanmerking.

Het kan gaan om een nieuw ontwikkelde techniek of om een slimme combinatie van bestaande technieken. Doorslaggevend is of het project vernuft uitstraalt en economisch en maatschappelijk van belang is.

De uitreiking vindt plaats op 27 januari 2022.

Doel

Het doel van de Vernufteling is het werk van advies- en ingenieursbureaus erkenning en bekendheid te geven. Techniek zit voor de meeste Nederlanders verstopt achter vanzelfsprekende verworvenheden als viaducten, waterzuivering of verwarming. Het idee achter de prijs is om deze vernuftige techniek juist zichtbaar te maken, door er even de spotlights op te zetten.

Criteria

De jury hanteert een viertal criteria bij het beoordelen van projecten:

Innovatief: het project introduceert iets nieuws en is praktisch toepasbaar

Economische waarde: er is een markt voor het project en het heeft exportpotentie

Technologisch geavanceerd: de gebruikte techniek is van hoge kwaliteit en patenteerbaar, dus niet eerder bedacht Maatschappelijke waarde: het project levert een bijdrage aan het oplossen van een maatschappelijk probleem en draagt bij aan de uitstraling van het ingenieursvak

Inzenden

Inzenden kan tot en met 17 oktober 2021 via vernufteling@nlingenieurs.nl. Inzendingen moeten bestaan uit vier A4'tjes waarin het project wordt beschreven en wordt toegelicht hoe het voldoet aan de vier gestelde criteria. Stuur minimaal één afbeelding van drukwerkkwaliteit (300 dpi) mee.

Eind november maakt de jury de genomineerden bekend.