Techrede mikt op transitieversnelling

De zogeheten ‘Aanjagers van Technologie', een groep door de 4TU.Federatie geselecteerde studenten van de TU Eindhoven, Delft, Twente en Wageningen University & Research spraken gisteren de Techrede 2021 uit. Vanuit het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem presenteerden de Aanjagers de resultaten van een jaar onderzoek met gesprekken, inventarisaties, technologische innovaties en presentaties om transities daadwerkelijk te versnellen.

Constantijn van Oranje was online aanwezig om de Techrede te ondersteunen en wees erop dat de transitieversnelling meerdere generaties aangaat. Daarmee het belang van de Techrede en alle voortvloeiende acties, benadrukkend.

In oktober 2020 werd voor het eerst De Techrede uitgesproken. Studenten van de Technische Universiteiten Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen University & Research, gezamenlijk de 4TU.Federatie, riepen op tot transitieversnelling.

Tijdens de Techrede 2021 werden meerdere initiatieven gepresenteerd waar niet alleen de technische universiteiten, maar ook een vertegenwoordiging van een brede diversiteit aan sectoren actief aan deelneemt. Dit alles op vijf centrale thema's: Energie, Voedsel & Landbouw, Zorg, Circulaire Economie en Digitale Veiligheid.

Waterstofschap

Zo werd onder meer Het Waterstofschap gepresenteerd, dat de 4TU-studenten samen met Topsector Energie, Hymatters, Stichting Kiemt en Connectr hebben opgericht. Een bestuurlijk orgaan met als belangrijkste doel het versnellen en vooral versimpelen van het implementeren van waterstoftoepassingen.

"Binnen 10 jaar moeten doelstellingen gehaald zijn op gebied van het terugdringen van CO 2 -uitstoot. Alleen al een vergunningstrajct voor bijvoorbeeld een waterstoftankstation ligt nu tussen de 1,5 tot 5 jaar. Dit kan en moet veel sneller", aldus Luc Kikkert, directeur van Stichting Kiemt.

"Het idee van een Waterstofschap is prachtig, nog mooier is dat een enthousiaste en gemotiveerde groep jongeren het idee uitdraagt en concretiseert. Want 2030 is dichterbij dan je denkt en we moeten nog zoveel ingewikkelde puzzels samen oplossen. Ons grootste dilemma is dat we eigenlijk niet meer kunnen praten; we moeten aan de slag. Daar helpen deze jongeren ons bij", zegt Jörg Gigler, directeur Nieuw Gas van de Topsector Energie.

7 oktober zal de eerste actieagenda van Het Waterstofschap overhandigd worden aan Staatsecretaris Dilan Yesilgöz.

Preventientje



Binnen het thema Zorg wordt de nadruk vooral gelegd op preventie. In samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland worden wegen verkend om preventie een hogere prioriteit toe te kennen. Een van de middelen om dit vorm te geven; Het Preventientje.

De inzet van het Preventientje moet bijdragen aan het ‘Voorkomen is beter dan genezen' principe. Momenteel zijn de gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland gaande om het Preventientje een prominente plek in het preventiebeleid te geven.

Circulaire Economie

Het recyclebaar maken van plastic is de grote uitdaging van de komende jaren. Plastics bestaan uit vele verschillende soorten grondstoffen en lang niet al die grondstoffen zijn in elke plasticsoort hetzelfde.

Gevolg: verzameld plastic is moeilijk recyclebaar vanwege de grote diversiteit in grondstoffen. Er is simpelweg niet goed bekend wat de eigenschappen van vele soorten grondstoffen zijn wanneer het gerecycled wordt. De Aanjagers van Technologie zetten komend jaar in op het aanpassen van het productieproces en vooral ook het verminderen van de inzet van plastics.

Voedsel & Landbouw; De Melktap

‘Weet wat je eet' als thema om de consument bewuster te maken van de herkomst van producten.

Als alternatief op de pakken melk, wordt De Melktap breder geïntroduceerd. Een tap in de supermarkt waar men melk van lokale boeren kan tappen.

De melk is gepasteuriseerd en wordt in een zo kort mogelijke keten geconsumeerd. Kortere ketens zorgen voor hogere marges bij agrarische ondernemers, waardoor ze meer ruimte hebben om te investeren in verduurzaming.

Digitale Veiligheid

Recent zijn universiteiten en hogescholen het slachtoffer geweest van hackers. Grote sommen geld werden geëist om gestolen data vrij te geven. Astrid Oosenburg Stichting DIVD: "Het eerste wat je moet doen in zo'n situatie? Raak niet in paniek. De afweging of je gaat betalen is lastig. Je weet immers nooit of je de gestolen data daadwerkelijk terugkrijgt. Ik vind dat Preventientje in de Zorg ook een goed middel is in Cyber Security. Voorkomen is het beste en die middelen zijn vele malen simpeler dan iedereen denkt!"

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van de Aanjagers is dat het flink schort aan passende en op elkaar aansluitende opleidingen. Zowel hogescholen als universiteiten zijn hier debet aan, zo wordt gesteld. Capgemini en Connect2Trust pleiten voor beter gestructureerde en meer op elkaar afgestemde opleidingen om aan de groeiende vraag van Cyber Crime specialisten te voldoen.

Techrede 2022

Het komend jaar staat voor 4TU en de Aanjagers van Technologie in het teken van woorden omzetten in daden. Met volle support van de technische universiteiten zullen zij samen met het bedrijfsleven en overheden, de genomen initiatieven uitrollen en toewerken naar dat ene doel: het versnellen van transities middels technologische innovaties.