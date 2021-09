Nederland sluit zich aan bij Europees chip-samenwerkingsverband

De Nederlandse regering heeft ermee ingestemd om zich aan te sluiten bij de EU-programma's om de Europese halfgeleiderindustrie en cloudinfrastructuur te versterken, meldt De Telegraaf. 'Voor deze kapitaalinjectie mag Nederland van Brussel strenge staatssteunregels overboord kieperen.'

Details van de plannen worden onthuld in de Miljoenennota, maar bronnen vertelden het dagblad al dat 300 miljoen euro is gereserveerd voor het lopende jaar. Dit geld zal worden gebruikt om nieuwe technieken en diensten op te tuigen in twee sectoren: onze chipindustrie en voor het opzetten van een Europese cloud-infrastructuur.

In december 2018 keurde de Europese Commissie een projectvoorstel goed van vier EU-lidstaten - Frankrijk, Duitsland, Italië en het VK - om een project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) op het gebied van micro-elektronica te starten. Oostenrijk heeft zich in 2020 bij die vier lidstaten aangesloten. Het zal de nationale regeringen in staat stellen ongeveer 1,8 miljard euro uit te geven als overheidssteun aan de projectpartners voor innovatief onderzoek en ontwikkeling, en investeringen in de eerste industriële inzet.

De algemene doelstelling van het project is om onderzoek en ontwikkeling van innovatieve technologieën en geavanceerde elektronische componenten mogelijk te maken, zodat Europa op dit gebied minder afhankelijk wordt van Azië. Onder hen zijn halfgeleiderchiptechnologieën, geïntegreerde schakelingen, sensoren, assemblage- en verpakkingstechnologieën en geavanceerde apparatuur en materialen. Doeltoepassingen zijn consumentenapparaten, bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten en geautomatiseerde voertuigen, commerciële en industriële apparaten, zoals de beheersystemen voor batterijen die worden gebruikt voor elektrische mobiliteit en energieopslag.