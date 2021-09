SpaceX schiet allereerste burgervlucht de ruimte in (video)

SpaceX heeft het eerste ruimtevaartuig ooit afgeschoten met alleen burgers aan boord. De 38-jarige internetmiljardair Jared Isaacman betaalt de vlucht en treedt op als gezagvoerder. Deze high-school drop-out en oprichter en CEO van Shift4 Payments is tevens piloot. In 2009 vestigde hij zelfs een wereldrecord door de wereld rond te vliegen.

De Inspiration4 zal op 540 kilometer van de aarde omkeren en na een verblijf van drie dagen in de ruimte, terugkeren. Het voertuig komt dan als het goed is met een parachute neer in de Atlantische Oceaan.

Issacman kocht de vlucht als onderdeel van een poging om miljoenen in te zamelen voor het St. Jude Children's Research Hospital. Hij wordt vergezeld door voormalige St. Jude-patiënte Haley Arceneaux en de prijswinnars Sian Proctor en Chris Sembroski.

Inspiration4 is de derde ruimtevlucht van een miljardair in 2021. De andere twee - beide suborbitale missies - waren de vlucht van Virgin Galactic-oprichter Richard Branson en medewerkers van het bedrijf aan boord van de Unity 22-missie op 11 juli, en de vlucht van Blue Origin-oprichter Jeff Bezos en drie andere passagiers (waaronder de bekende vliegenier Wally Funk) vlogen op 20 juli aan boord van een New Shepard-ruimtevaartuig. Commercieel ruimtevaartbedrijf Axiom wil begin volgend jaar vier toeristen naar het International Space Station (ISS) brengen.