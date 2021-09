Trend Micro blokkeert 41 miljard cyberdreigingen in eerste half jaar van 2021

Cybersecurity-bedrijf Trend Micro heeft in het eerste half jaar van 2021 40,9 miljard email-dreigingen, kwaadaardige bestanden en URL’s geblokkeerd voor klanten. Dat is een toename van 47% op basis van een jaar geleden - en geeft een inkijkje in de omvang van het probleem.

Ransomware was ook tijdens de eerste zes maanden van dit jaar de grootste bedreiging, getuige ook het grote aantal slachtoffers (inclusief een aantal grote namen!) dat is getroffen. Derde partijen werden misbruikt om toegang te krijgen tot netwerken, in combinatie met Advanced Persistent Threats (APT)-tools en -technieken om data te stelen en te versleutelen.



Trend Micro ontdekte 7,3 miljoen van dergelijke dreigingen in het afgelopen half jaar, dat is een afname van 50% vergeleken met vorig jaar. Deze afname kan verklaard worden door een dip in WannaCry-ontdekkingen, meer focus vanuit politie en justitie en werknemers die voorzichtiger zijn geworden. Een uitzondering op deze trend was overigens de bankensector, die een toename van 1318% in ransomware-aanvallen heeft geïncasseerd in het eerste half jaar van 2021.



Ondanks dat ransomware een grote dreiging vormde voor organisaties wereldwijd in het afgelopen half jaar, was het zeker niet de enige dreiging. Het rapport van Trend Micro onthult tevens:

• Business Email Compromise (BEC)-aanvallen namen toe met 4% dankzij mogelijkheden die cybercriminelen zagen met COVID-19;

• Cryptocurrency miners waren de meest voorkomende malware, meer dan WannaCry en web shells in de afgelopen maanden;

• Het Zero Day Initiative ontdekte 770 kwetsbaarheden, dit is een kleine afname van 2% vergeleken met het eerste halfjaar van 2020;

• Het aantal unieke phishing-websites nam met bijna 23% fors toe, maar de ontdekking daarvan nam weer af. Mogelijk doordat er meer bewustwording is onder gebruikers die vervolgens voorzichtiger te werk gaan;

• In totaal zijn 164 kwaadaardige apps ontdekt die zijn gerelateerd aan COVID-19. Meer dan de helft daarvan bootste TikTok na.



"De eerste stap richting het effectief mitigeren van cyberrisico's is begrijpen op welke schaal dit gebeurt, de complexiteit ervan en de specifieke karakteristieken van het dreigingslandschap", zegt Steven Heyde, Regional Director Benelux bij Trend Micro. "Naast uitgebreide bescherming tegen snel evoluerende dreigingen, zoals ransomware, phishing en BEC, die Trend Micro biedt, geeft ons tweejaarlijkse rapport waardevol inzicht aan organisaties wereldwijd om zich beter te kunnen beschermen in een hyperverbonden wereld."