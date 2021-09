Nijmegen heeft langste 3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld

Met een lengte van 29 meter beschikt Nijmegen sinds kort over de langste betonnen 3D-fietsbrug ter wereld. De brug is in volledige vormvrijheid ontworpen, dankzij onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven en de doorontwikkeling van de 3D-betonprinttechniek.

Kenmerkend voor de nieuwe verschijning in het Dukenburgse park De Geologenstrook zijn de ronde en glooiende vormen.De brug is laagje voor laagje geprint in de betonprintfabriek van Saint Gobain Weber Beamix en gerealiseerd door bouwconcern BAM. Het is behalve de langste, ook de grootste betonnen brug ter wereld waarbij de architect alle vrijheid had. Michiel van der Kley kon bij het ontwerp vrij te werk gaan en werd niet belemmerd door het materiaal of door traditionele processen, zoals betonbekisting.

Omdat de overspanning niet overal constant is en er dus rekening moest worden gehouden met het veranderende gewicht van de constructie, is er tijdens het printproces voor gekozen om de brug op te delen in printbare onderdelen. Via een parametrisch model - dat wil zeggen op basis van data - is het definitieve ontwerp gegenereerd.

De brug is laagje voor laagje geprint in de betonprintfabriek. Foto: Michiel van der Kley

Sneller en flexibeler

Geprinte bruggen kunnen in principe een stuk sneller gebouwd worden dan gewone bruggen, met meer flexibiliteit en meer ruimte voor gepersonaliseerde ontwerpen. Bovendien is er minder beton nodig. De ambitie van de partners van dit project is om met 3D-betonprinten uiteindelijk te komen tot een duurzame bouwmethode, die ingezet kan worden voor de productie van onder meer bruggen en woningen.

Er is tijdens het printproces voor gekozen om de brug op te delen in printbare onderdelen. Foto: Michiel van der Kley

Dat is ook de reden dat Rijkswaterstaat samen met ontwerper Van der Kley het initiatief heeft genomen voor dit project. Zij hebben deze bijzondere brug als blijvende herinnering aan de gemeente Nijmegen geschonken ter ere van de verkiezing tot European Green Capital 2018.

Voor de juiste kennis en expertise werd de hulp van de TU Eindhoven en in het bijzonder Theo Salet ingeroepen, een expert op het gebied van 3D-geprinte gebouwen. Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft het ontwerp van de brug vertaald naar printbare constructieonderdelen. Het parametrisch model van de brug is door Summum Engineering uitgewerkt.

Salet, hoogleraar Concrete Structures bij de TU/e, is blij met de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden: "Het printen van beton heeft een enorme groeipotentie. We gebruiken minder grondstoffen omdat de betonprinter alleen materiaal aanbrengt op plekken waar het daadwerkelijk de constructie ondersteunt. Ook kunnen we de bouwsnelheid drastisch verhogen. We willen in de toekomst beton zelf verduurzamen en ook gaan hergebruiken. Er is in de keten nog veel meer winst te behalen. Ook ben ik trots dat de ontwikkelde kennis zo snel zijn weg heeft gevonden naar de industrie."