Genomineerden Maritime Innovation Award 2021 bekend

De genomineerden voor de Maritime Innovation Award zijn bekend: Optics11, Demcon unmanned systems en Marine Performance Systems. Lees hieronder meer over hun innovaties. Tijdens het Maritime Awards Gala 2021 op 1 november wordt de winnaar bekend gemaakt!

Optics11's Otades is een glasvezel-gebaseerde dun akoestische gesleepte array die volgens de makers afrekent met alle uitdagingen die bestaande elektrische arrays ondervinden tijdens onderzeeboot operaties. De individuele hydrofoons in de array zijn kleiner in diameter en gebruiken louter licht terwijl ze dezelfde prestaties leveren. Dankzij de kleine diameter is de array volledig oprolbaar binnen de onderzeeboot, met als resultaat snellere, kosteneffectieve en flexibelere inzetbaarheid. Otades is ook geschikt voor autonome vaartuigen, ‘dipping sonars', havensurveillance en onderwateromgevingsdetectie.

Demcon unmanned systems ontwikkelt en produceert onbemande autonome vaartuigen (USV's) voor inspectie-, monitoring- en onderhoudstoepassingen in ondiepe, binnenlandse- en offshore wateren. De innovatie in deze USV's is het gepatenteerde positioneringssysteem. Een vaste thrusterconfiguratie die een volledige (holonomische) bewegingscontrole in alle richtingen mogelijk maakt, zonder bewegende stuuronderdelen zoals roeren of draaischijf thruster-pods. Door het nieuwe positioneringssysteem te combineren met volledig elektrisch aangedreven voortstuwing in een waterdichte, door schotten gescheiden 'onzinkbare' romp, heeft Demcon onderhoudsarme, stille en duurzame USV's gecreëerd.

Het principe van het creëren en onderhouden van een luchtlaag tussen de scheepsromp en het omringende water om de wrijving te verminderen - is geen nieuw concept. De oplossing van Marine Performance Systems, FluidicAL, verbetert het brandstofverbruik ten opzichte van bekende luchtsmeringoplossingen met een geschatte netto brandstofbesparing van 8% - 12%. FluidicAL werd in oktober 2020 geïnstalleerd op de coaster m/v Tharsis. De oplossing werd gedurende een week in het droogdok geïnstalleerd en in de daaropvolgende periode in gebruik genomen. De kapitein bevestigt dat de efficiëntie van het schip met 7% - 8% van haven tot haven is verbeterd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de manoeuvreerbaarheid of de stabiliteit ervan.