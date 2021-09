Op zonne-energie van Eindhoven naar Tarifa

Met een Self Sustaining House on Wheels van Eindhoven naar Tarifa

Solar Team Eindhoven doet dit jaar niet mee aan een race. Met hun Self Sustaining House on Wheels (Show) rijden ze vanaf 18 september van Eindhoven naar Tarifa. Deze tour naar het zuidelijkste puntje van Spanje is bedoeld om te laten zien wat er er met de juiste mindset al mogelijk is op het gebied van energie en mobiliteit. Show gebruikt alleen de energie van de zon.

Show wordt gesponsord via een crowdfundactie, waaraan onder meer MisterGreen deelneemt. De elektrische leasemaatschappij begeleidt de Eindhovense studenten op hun 2400 kilometer lange reis met drie Tesla's Model 3.

Het Self Sustaining House on Wheels is een stacaravan waarin je reizend kunt wonen en werken. Hij wekt via zonnepanelen op het dak genoeg zonne-energie op om volledig zelfvoorzienend te zijn.



"Door met elektrische auto's de zonneauto van de studenten te begeleiden zorgen we ervoor dat ze zonder uitstoot van Nederland naar Zuid Spanje rijden", zegt CEO Caroline Asselbergs-van Dijl van MisterGreen Electric Lease, dat sinds twaalf jaar leasecontracten voor elektrische auto's aanbiedt.