Goed veiligheidsgedrag aanleren-wat werkt?

Als afleren van slecht veiligheidsgedrag niet lukt, wat werkt dan wel? ‘Nieuwe gewoontes aanleren, daar ligt de oplossing’, aldus Jan Hommes van brancheorganisatie BMWT in zijn blog.

‘Met een nieuwe prompt, nieuwe routine en uiteindelijk een nog aantrekkelijker beloning als resultaat. Let op: dat is niet eenvoudig en het kost tijd en inspanning.Bij veiligheidsgedrag moet je op zoek gaan wat die trigger is, en daarop inspelen. Zit het in de omgeving, de routing, tijdstip van de dag, geluiden… Het kan van alles zijn. Wil je vervolgens het gedrag beïnvloeden, is het goed om te weten dat mensen graag (bijna automatisch zelfs) leren door te imiteren. Het werkt dus als het gewenste gedrag op de werkvloer zichtbaar is. Bovendien moet de beloning duidelijk zijn: tijdwinst, complimenten, vertrouwen, werkplezier.’Lees verder: https://www.warehousetotaal.nl/blogs/als-slecht-veiligheidsgedrag-afleren-niet-lukt-wat-werkt-dan-wel/