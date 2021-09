Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij BRZO-bedrijven

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van SZW zeventien incidenten met gevaarlijke stoffen geanalyseerd, die plaatsvonden bij BRZO-bedrijven in de periode '19/'20. Uit deze analyse bleek dat de meeste incidenten plaats vonden tijdens onderhoud/inspectie, opstart of het uit bedrijf nemen van de installatie.

Bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat installaties op orde zijn en dat werknemers de productieprocessen en werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Bij de zeventien onderzochte incidenten ging het op verschillende onderdelen mis.Zo raakten materialen verzwakt bij zes incidenten of waren chemische processen niet goed onder controle bij vier incidenten. Hierdoor liepen de processen anders en dit is niet op tijd ontdekt en hersteld. Bij zes incidenten hadden bedrijven geen noodmaatregelen of deze waren niet goed ingevoerd. Een noodmaatregel is bijvoorbeeld voorkomen dat gevaarlijke materialen vrijkomen door ze in een afgesloten vat op te vangen.Bij vijftien van de zeventien incidenten schoten de 'plannen en procedures' voor de werkzaamheden tekort. Ze waren er niet, of onvoldoende om een incident te voorkomen. Dit kwam vooral doordat sommige risico's van tevoren niet waren verwacht. Soms hadden eenvoudige checklists kunnen helpen om het incident te voorkomen. Bij negen incidenten is het met maatregelen gelukt om schadelijke effecten van gevaarlijke stoffen te beperken.