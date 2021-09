Multi-inpakmachine van bol.com ’s werelds eerste die meerdere artikelen op maat in één doos verpakt

Bestellingen die uit meerdere artikelen bestaan, worden vaak bij de klant bezorgd in een te grote doos. Bol.com maakt nu een begin met het op maat verpakken van dit soort bestellingen met de ‘multi-inpakmachine’, wereldwijd de eerste in zijn soort. De machine scant de afmetingen van meerdere artikelen tegelijk en vouwt hier één kartonnen doos omheen.

Uniek is dat de machine geschikt is voor een zeer divers assortiment: bol.com voert 33 miljoen artikelen met bijna evenveel verschillende formaten. Bestellingen met meerdere artikelen komen in een krat op de lopende band bij de multi-inpakmachine aan. Die scant de hoogte, lengte en breedte van de verschillende artikelen, snijdt de kartonnen doos op maat en vouwt deze vervolgens precies om de artikelen heen.

Vincent Weijers, directeur Logistiek & Operatie (COO): "Sinds 2015 gebruiken we al inpakmachines voor bestellingen van één artikel. Daar hebben we er inmiddels tien van. Maar de grootste uitdaging in de e-commerce, en dus ook voor bol.com, is het op maat verpakken van meerdere artikelen tegelijk van verschillende vormen en afmetingen. Daar bestond geen machine voor. Een bestelling van bijvoorbeeld een knuffel, een koekenpan en deodorant, konden we voorheen enkel handmatig in één doos inpakken. Dat kost niet alleen meer tijd, maar we zijn ook gebonden aan een aantal vaste doosformaten, waardoor er vaak loze lucht in de verpakking overblijft.



"Samen met fabrikant CMC hebben we jaren aan een oplossing gewerkt die voldoet aan onze criteria. Met deze eerste multi-inpakmachine kunnen we nu meerdere artikelen sneller en zuiniger verpakken. Zo zetten we een nieuwe stap op weg naar onze duurzame ambitie. Om onze capaciteit op te voeren nemen we begin volgend jaar nog eens vijf multi-inpakmachines in gebruik en binnen enkele jaren willen we dat aantal verhogen naar tien."

CEO Francesco Ponti van CMC: "Dit is wereldwijd de eerste volautomatische machine in zijn soort. Bijzonder is bovendien dat de multi-inpakmachine volledig geïntegreerd is in het logistieke proces van bol.com."

CO 2 -uitstoot minimaliseren