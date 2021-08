Robot vervangt hoogspanningslijnen boven A6

Tussen Diemen en Lelystad werkt Tennet aan de vervanging en versterking van de 52 kilometer lange 380 kV hoogspanningsverbinding. Diverse masten van de bestaande verbinding worden versterkt en de geleiders (de stroomdraden) worden vervangen voor nieuwe geleiders die meer elektriciteit kunnen transporteren. Boven de A6 bij Lelystad trekt een robot samen met een grote lier de nieuwe geleiders tussen de masten over de bestaande geleiders heen.

De hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad is in 1972 gerealiseerd. De capaciteit van deze verbinding moet nu worden uitgebreid door de grote groei van de productie van duurzame energie. De hoogspanningsstations van Diemen en Lelystad zijn daarom inmiddels uitgebreid. Nu wordt de hoogspanningsverbinding zelf versterkt. De fundatie van verschillende masten wordt verstevigd en de bestaande geleiders worden vervangen door nieuwe die veel meer elektriciteit kunnen transporteren. De hoogspanningsverbinding kruist meerdere malen cruciale infrastructuur, zoals het spoor, de snelweg en kanalen. De A6 snelweg bij Lelystad wordt tweemaal gekruist.

Rollengordijn

Om met de nieuwe geleiders de snelweg over te steken is gekozen voor de toepassing van een 'rollengordijn'. Dit bestaat uit katrollen en karretjes en zorgt ervoor dat er geen hinderende constructies langs de weg hoeven worden opgebouwd en het verkeer op de snelweg ongehinderd door kan rijden. Een robot trekt samen met een grote lier de nieuwe geleiders over de bestaande geleiders heen. De elektriciteitsvoorziening wordt niet onderbroken, deze loopt door via het andere circuit van deze 380 kV verbinding.

Werkzaamheden tot 2023

De vervanging van de geleiders is begin augustus begonnen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de stroom tijdelijk van één van de twee circuits op deze verbinding uitgeschakeld. De versterking van de masten gebeurt gelijktijdig met het vervangen van de geleiders. De versterking van de fundaties loopt langer door en is einde 2022 gereed. Het gehele project is begin 2023 afgerond.