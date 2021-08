Eaton dringt bij EU aan op volledig verbod SF6 in schakelsystemen

Powermanagementbedrijf Eaton dringt bij de EU aan op een volledig verbod op het gebruik van SF6 in schakelsystemen. 'Dit is namelijk een ideale kans en een belangrijke stap om haar klimaatdoelstellingen te halen', aldus Eaton.

SF(ofwel zwavelhexafluoride) komt onder andere nog veel voor in transformatorhuisjes en windmolens en is volgens Eaton 23.500 keer schadelijker dan CO. 'Indien nieuwe apparatuur vanaf 2025 niet SFvrij is, kan dit leiden tot een toename van 42 procent van de opgeslagen emissies in 2050.'

Cruciale fase wetgevingsproces

De Europese Commissie herziet momenteel de F-gassenverordening, die schadelijke gefluoreerde gassen verbiedt als er minder schadelijke alternatieven beschikbaar zijn. Deze verordening stelt het gebruik van SF 6 in secundaire middenspanningssystemen echter vrij van dit verbod. Deze vrijstelling werd aangenomen in 2014 nadat was geoordeeld dat alternatieve technologieën nog niet klaar waren.

Verzoek om versnelde stopzetting

Eaton verzoekt de elektrotechnische sector om de versnelde stopzetting van het gebruik van SF6 actief te steunen, en de leden van het Europees Parlement om de voorgestelde wetgeving te ondertekenen. De herziening van de F-gassenverordening moet de industrie een duidelijk signaal sturen om de resterende hiaten in de EU-wetgeving te dichten en schadelijk SF 6 -gas te verbieden. SF 6 -vrije oplossingen zijn volgens het bedrijf volledig ontwikkeld en hebben zich al bewezen. 'Een strikt en ambitieus tijdschema voor de geleidelijke stopzetting van SF 6 heeft een gunstige financiële invloed en maakt een ruimere toepassing mogelijk.'

Rekening houden met SF 6

"Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat de EU niet klimaatneutraal kan zijn zonder rekening te houden met SF 6 . De opgeslagen SF 6 -emissies bedragen 196 miljoen ton CO 2 , wat neerkomt op 20 procent van de jaarlijkse broeikasgasemissies van de energiesector binnen de EU", zegt Frits Besseling, Manager Sales & Business Development Segments bij Eaton. "Onder invloed van de decentralisatie van energieopwekking en -opslag, zal nieuwe apparatuur met SF 6 die na 2025 wordt geïnstalleerd, leiden tot een toename van 42 procent van de opgeslagen emissies in 2050. Als deze nieuwe apparatuur niet SF 6 -vrij is, riskeert de EU de groei van duurzame energie te koppelen aan het meest krachtige broeikasgas (SF 6 ) dat de mens kent, en ondermijnt ze zo haar eigen belangrijkste doelstellingen en inspanningen.