Eerste pilot offshore groene waterstofproductie start bij Scheveningen

Voor de kust van Scheveningen start een wereldwijd unieke pilot. Een merendeels Nederlands consortium produceert er voor het eerst groene waterstof op een producerend platform. Met steun van Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). komen windenergie, waterstof en gasinfrastructuur samen om de energietransitie offshore te ontsluiten.

Onder de naam PosHYdon integreert de pilot 3 energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore groene waterstof. Voor de energietransitie speelt deze integratie een belangrijke rol. Met elektrolysers op zee kan energie van grote offshore windparken omgezet worden in groene waterstof en via het huidige gasnetwerk naar land worden getransporteerd.

Waterstof van zeewater

PosHYdon zorgt voor een innovatieve koppeling van bewezen technologieën. Zo komt er een 1 MW PEM-elektrolyser. Een andere installatie zet zeewater om in gedemineraliseerd water. Door elektrolyse wordt hiervan groene waterstof gemaakt. Dat wordt bijgemengd met het geproduceerde gas.

De pilot moet antwoord geven op enkele cruciale vragen om groene waterstof op zee mogelijk te maken. Hoe verloopt de integratie van energiesystemen in de praktijk? Hoe houden de installaties zich in de zware weersomstandigheden op zee? Hoe efficiënt presteert de elektrolyser bij wisselend stroomaanbod? Het doel is namelijk om waterstof te produceren afhankelijk van de windkracht.

Binnen PosHYdon werken 14 projectpartners samen, zoals kennisinstelling TNO en partijen in de energie- en offshore-sector. Penvoerder is Nexstep, dat zich richt op ontmanteling en mogelijk hergebruik van infrastructuur. PosHYdon gaat plaatsvinden op het eerste volledig geëlektrificeerde platform in Nederland van projectpartner Neptune Energy. Het platform ligt 13 km uit de kust van Scheveningen.

Veel winnaars

Als de proef slaagt, zijn er vele winnaars. TenneT moet de elektriciteit uit wind op zee aan land brengen en kan dan minder investeren in dure kabels en andere elektriciteitsinfrastructuur. Transport van waterstof kan voor een deel via de bestaande leidingen. De eigenaren van de platforms hebben, nu de gaswinning op veel plekken op zee eindigt, in potentie een nieuwe businesscase. Fabrikanten van electrolysers, apparaten die water splitsen in water- en zuurstof maar die nu uitsluitend op land worden gebruikt, gaan een nieuwe generatie ontwikkelen om dat op zee te kunnen doen.