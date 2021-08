Volop innovaties op Materials+Eurofinish+Surface

Met nog enkele weken te gaan voor de deuren van de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch (NL) opengaan voor Materials+Eurofinish+Surface 2021, bevestigen de organisatoren Mikrocentrum VOM en Vereniging ION de deelname van 100 bedrijven.

Op Materials+Eurofinish+Surface 2021 komen materiaalkunde en oppervlaktetechniek samen. 100 bedrijven tonen op de expo de laatste innovaties en oplossingen op het gebied van materiaalkunde, analysetechnieken, verbindingstechnieken, productontwikkeling en oppervlaktetechniek. Het kennis- en netwerkevenement heeft de bezoeker echter nog veel meer te bieden. Zo zijn er verschillende VIP-ruimtes, demopleinen met de laatste innovaties, eyecatchers en side events. Ook vindt er een uitgebreid congresprogramma plaats.

Bovendien biedt Materials+Eurofinish+Surface volop netwerkmogelijkheden zoals tijdens de internationale Meet & Match, georganiseerd in samenwerking met de KVK, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Enterprise Europe Network en Agentschap Innoveren & Ondernemen. Bijzonder detail: bezoekers en exposanten kunnen tijdens de Meet & Match ook 1-op-1 gesprekken voeren met exposanten en bezoekers van de Kunststoffenbeurs.

Veiligheid

Veiligheid staat voor de organisatie altijd voorop en er is alles aan gedaan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De expovloer en de Brabanthallen voldoen aan de maatregelen zoals voorgeschreven door de Nederlandse overheid. "Vakbeurzen worden door de Nederlandse overheid gezien als doorstroomevenement en zijn daarom toegestaan. We hebben er dan ook alle vertrouwen dat Materials+Eurofinish+Surface dit jaar doorgaat. Samen met de Brabanthallen, onze samenwerkingspartners en in overleg met de veiligheidsregio, voeren we maatregelen door om het netwerken, kennisdelen en de nieuwste innovaties ontdekken zo veilig mogelijk te faciliteren," aldus Timo van Leent, Mikrocentrum.

Demo's en innovaties

Op de expo zijn twee locaties voorzien waar exposanten, alleen of samen met andere exposanten, demonstraties tonen. Veerle Fincken: "In de live demo's komen verschillende expertises en diverse technieken aan bod rond het thema 'Meten is weten'. Op deze manier krijgen bezoekers een antwoord op hun vragen." Een overzicht van de bevestigde innovaties die op de expo te vinden zijn:

BALIQ the smooth revolution - Oerlikon Balzers

Beitsen / passiveren van RVS onderdelen met een geïntegreerde cleanroom - ADRUU

F2 Wide Track Power & Free Floor Conveyor - Railtechniek van Herwijnen B.V.

Ruimtebesparend Flexi-frame - HangOn B.V.

Cleaner MM31 - AD Chemicals

DRYPRIM dry on dry poederlaksysteem - Protech-Oxyplast

Congresprogramma

Het congresprogramma tijdens Materials+Eurofinish+Surface belicht niet alleen de laatste inzichten op technisch vlak maar ook op het gebied van regelgeving en beleid. In drie zalen worden, verdeeld over 15 tijdsblokken, 44 presentaties, lezingen, workshops, masterclasses en documentintroducties gehouden. Een overzicht:

9 bijdragen van universiteiten en hogescholen

18 bijdragen van brancheverenigingen, rijksdiensten en kennisinstituten

4 bijdragen van flagship bedrijven

12 bijdragen van (innovatieve) bedrijven

1 uitreiking van de ION Borghardt Award

In het congresprogramma wordt aandacht besteed aan speciale en issue coatings, materialen, hightech, corrosie mechanismen, lijmen, voorbehandelen, inspecties en testen, productie/proces automatisering, poeder en natlak op verzinkte ondergronden, 3D printen, afval en recycling, corrosie, veiligheid, kleur en wet- en regelgeving.

ION Borghardt Award

Direct na de opening van Materials+Eurofinish+Surface op 15 september, wordt om 09:30 uur in zaal 2 de ION Borghardt Award uitgereikt. Deze award bekroont innovaties in de oppervlaktebehandeling. Dit jaar ligt de klemtoon op volgende thema's: duurzaamheid (circulaire economie), vakmanschap, samenwerking (ketenoptimalisatie) en innovatie bij markintroductie. "Er is veel kennis en er zijn innovatieve ideeën om te laten zien op Materials+Eurofinish+Surface 2021." Aldus Egbert Stremmelaar, Vereniging ION. De 6 genomineerden zijn op 27 mei jl. door juryvoorzitter Prof. Dr. Ir. Arjan Mol van TU Delft tijdens MES Online bekend gemaakt:

AD International in samenwerking met Spuiterij Munsters

Chemetall

HS Protect

Jonkman Coating

Kluthe Benelux

Q-fin

Drie vakbeurzen onder een dak

Materials+Eurofinish+Surface wordt tegelijkertijd en onder een dak georganiseerd met de Kunststoffenbeurs van Mikrocentrum en de Nederlandse Metaaldagen van United Industrial Fairs BV. De Kunststoffenbeurs is de vakbeurs en ontmoetingsplek voor de gehele kunststof- en rubberketen in de BeNeLux. De Nederlandse Metaal Dagen is een event voor de professional uit de metaalindustrie. Bezoekers hebben de mogelijkheid over te lopen tussen de verschillende evenementen.

Praktische informatie

Openingstijden: 15 en 16 september 2021 - 09.30-17.00 uur

Locatie: Brabanthallen. Adres: Diezekade 2, 5222 AH, 's-Hertogenbosch, Nederland

Ingang: Entree B (Hal 3)

Parkeren: Tegen betaling op het terrein naast de Brabanthallen

Toegang: Gratis. Omwille van de coronamaatregelen is registratie via de website www.Materials-Eurofinish-Surface.com verplicht