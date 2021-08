Wanneer de laadpaal naar de auto toe komt (video)

Met de toename van het aantal elektrische auto's zijn er ook steeds meer laadpalen nodig. Je zult net thuiskomen na een lange rit met je elektrische auto, de accu bijna leeg, en dan blijken alle laadpalen in gebruik te zijn. Start-up EVoltify komt met een oplossing voor dit probleem.

De start-up in residence EVoltify bedacht mobiele laadapparatuur voor elektrische auto's, waarbij de traditionele laadpalen verleden tijd zijn. De bestuurder van de auto dient op de telefoon een aanvraag in voor het opladen van de auto. Vervolgens laadt een medewerker van EVoltify de auto op met mobiele laadapparatuur terwijl de auto geparkeerd is. Opladen waar en wanneer je wilt dus, doordat de laadpaal naar de auto toe komt.

EVoltify heeft inmiddels al meerdere pilots uitgevoerd op onder andere de Campus Groningen, waar voertuigen bij verschillende bedrijven zijn opgeladen, en bij Avitec, waar elektrische shovels en kleine kranen met behulp van de mobiele laders zijn opgeladen. In de toekomst zijn er pilots gepland bij de Efteling en de haven van Harlingen.



EVoltify maakt gebruik van 100% groene energie. Zo kan energie van zonnepanelen die 'over' is, worden opgeslagen in de mobiele batterijen van EVoltify, om later auto's mee op te laden. De mobiele laadpaal kan allerlei elektrische voertuigen opladen, naast auto's behoren ook machines en bijvoorbeeld boten tot de mogelijkheden. Voordelen zijn volgens het bedrijf dat er minder vaste kosten en onderhoud zijn, er hoeft niet te worden geinvesteerd in laadinfrastructuur, er is gemakkelijk op te schalen wanneer de vraag toeneemt en er hoeven geen speciale parkeerplaaten voor elektrische auto's vrij te worden gehouden, wat zorgt voor een snellere doorstroming van voertuigen.