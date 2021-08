AM-industrie weet zich goed te herstellen

Cecimo, de Europese Associatie voor Additive Manufacturing, hield tussen april en mei 2021 een enquête om de belangrijkste markttrends in de Additive Manufacturing sector te ontdekken.

Deze enquête, gelanceerd door Cecimo in samenwerking met nationale verenigingen, heeft als doel kwaliteitsgegevens rechtstreeks bij de industrie te verzamelen en bedrijven te helpen een Europees overzicht te schetsen van de belangrijkste trends in de AM-markt. Tijdens deze tweede ronde heeft Cecimo in totaal 59 reacties ontvangen van de nationale verenigingen die aan dit project deelnemen.

Het is de tweede keer dat Cecimo deze enquête uitvoert om rechtstreeks gegevens te verzamelen van 3D-printing bedrijven die actief zijn in de deelnemende landen. Het is een zes maanden durende enquête die de industrie zal helpen trendindicaties te registreren voor belangrijke bedrijfsgebieden, zoals binnenlandse activiteiten, AM-export, orders per materiaalsoort, vraag van de klantindustrie en trendinvesteringen. Door zijn uitgebreide structuur, zal de enquête helpen licht te werpen op de Europese AM-bedrijfscyclus en de algemene verwachtingen van de industrie spelers met betrekking tot productie, vraag en investeringen, naast andere relevante aspecten van de markt.

Enkele conclusies die uit het rapport te trekken zijn:

In het eerste kwartaal van 2021 wist de maakindustrie wereldwijd het herstel verder voort te zetten.

De bbp-prognose is optimistisch en voorziet een mondiale groei in 2021 en 2022.

Zowel de binnenlandse als de buitenlandse bestellingen zijn begin 2021 sterk toegenomen, het totale aantal bestellingen bereikte zelfs hun hoogste peil sinds het eerste kwartaal van 2019.

Het complete rapport van Cecimo is hier terug te lezen.