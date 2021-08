SSAB levert eerste fossielvrije staal

SSAB heeft 's werelds eerste fossielvrie staal geproduceerd en geleverd aan Volvo. De levering is een eerste belangrijke stap op werg naar een volledig fossielvrije waardeketen voor ijzer- en staalproductie.

Het fossielvrije staal komt voort uit het HYBRIT-project, een samenwerkingsverband tussen SSAB, LKAB en Vattenvall. In juli walsde SSAB Oxelösund het eerste staal dat was geproduceerd met behulp van de HYBRIT-technologie, dat wil zeggen, met 100% fossielvrije waterstof in plaats van kolen en cokes, met goede resultaten. Het staal wordt nu geleverd aan de eerste klant, de Volvo Group. volvo zal hiermee 's werelds eerste fossielvrije voertuigen produceren.

"Het eerste fossielvrije staal ter wereld is niet alleen een doorbraak voor SSAB, het is ook het bewijs dat het mogelijk is om de overstap te maken en de wereldwijde koolstofvoetafdruk van de staalindustrie aanzienlijk te verkleinen. We hopen dat dit anderen zal inspireren om ook de groene overgang te willen versnellen," zegt Martin Lindqvist, President en CEO van SSAB.

"De industrie en met name de staalindustrie veroorzaken grote emissies, maar zijn ook een belangrijk onderdeel van de oplossing. Om de overgang te versnellen en 's werelds eerste fossielvrije welvaartsstaat te worden, is samenwerking tussen het bedrijfsleven, universiteiten en de publieke sector van cruciaal belang. Het werk dat SSAB, LKAB en Vattenfall in het kader van HYBRIT hebben verricht, stimuleert de ontwikkeling van de hele industrie en is een internationaal model", zegt minister van Handel en Industrie van Zweden Ibrahim Baylan.

"Het is een cruciale mijlpaal en een belangrijke stap in de richting van een volledig fossielvrije waardeketen van mijn tot afgewerkt staal. We hebben nu samen aangetoond dat het mogelijk is, en de reis gaat verder. Door deze technologie in de toekomst te industrialiseren en de overstap te maken naar de productie van sponsijzer op industriële schaal, zullen we de staalindustrie in staat stellen de overstap te maken. Dit is het beste wat we samen voor het klimaat kunnen doen," zegt Jan Moström, president en CEO van LKAB.

HYBRIT

SSAB, LKAB en Vattenfall hebben in 2016 HYBRIT, Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, opgericht met als doel een technologie te ontwikkelen voor fossielvrije ijzer- en staalproductie. In juni 2021 konden de drie bedrijven 's werelds eerste met waterstof gereduceerde gietijzer demonstreren, geproduceerd in de proeffabriek van HYBRIT in Luleå. Dit eerste gietijzer is sindsdien gebruikt om het eerste staal te produceren dat met deze baanbrekende technologie is gemaakt.

Het doel is om al in 2026 fossielvrij staal op de markt te brengen en de technologie op industriële schaal te demonstreren. Met behulp van de HYBRIT-technologie kan SSAB de totale kooldioxide-emissies van Zweden met ongeveer tien procent en die van Finland met ongeveer zeven procent verminderen.

"We zullen al in 2025 overschakelen op een elektrische vlamboogoven in Oxelösund. Dit is de eerste productielocatie binnen SSAB die de overstap maakt, en het betekent dat we dan al grote hoeveelheden kooldioxide-uitstoot zullen verminderen. Dit is een grote verantwoordelijkheid, waar we trots op zijn, en het brengt grote kansen voor de regio", zegt Johnny Sjöström, hoofd van de SSAB Special Steels Division.