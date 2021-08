Na auto's wil Tesla nu ook robots gaan produceren (video)

Elon Musk heeft aangekondigd dat Tesla een menselijke robot op de markt gaat brengen. Naar verwachting zal Tesla in de loop van volgend jaar een prototype presenteren.

Musk geeft aan dat de auto's die Tesla maakt in feite al robots op wielen zijn, waardoor het geen grote stap was om dit in een menselijke vorm te gieten. Zo maakt de AutoPilot van Tesla's auto's gebruik van kunstmatige intelligentie en bevatten de auto's ook sensoren en actuatoren.

De Tesla Bot gaat iets minder dan 60 kg wegen en zal kunnen bewegen met zo'n 8 km/u. Musk geeft aan dat hier bewust voor gekozen is, mocht het doemscenario uitkomen waarin robots te slim worden en hun eigen leven gaan leiden, dan is de Tesla Bot gemakkelijk te overmeesteren. De robot wordt gemaakt van lichtgewicht materiaal en zal 40 elektromechanische actuatoren bevatten verdeeld over de armen (12), nek (2), torso (2), handen (12) en benen (12). Op het hoofd van de robot bevindt zich een scherm met informatie. Verder bevat de Bot 8 camera's en een FSD computer. Ook zal hij een dojo training krijgen. Uiteindelijk is het idee achter de Tesla Bot dat hij gevaarlijke, repetitieve en saaie taken kan overnemen van de mens. Wat Musk betreft komt er een basisinkomen en hoeft in de toekomst niemand meer fysiek werk uit te voeren als hij of zij dat niet wil.