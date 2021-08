Cyberaanvallen-record verbroken

Volgens Forbes heeft 2020 alle records gebroken voor gegevensverlies bij inbreuken en aantallen cyberaanvallen op bedrijven, personen en overheden. Deze bedreigingen worden ook steeds geavanceerder met opkomende technologieën zoals machine learning, kunstmatige intelligentie en 5G.

Gelukkig maken telemetrie-units op afstand (RTU's) een betere controle en zichtbaarheid mogelijk wanneer ze gepaard gaan met geavanceerde ontwikkelings- en implementatietechnieken. Matthew Hawkridge, chief technology officer bij Ovarro, de leverancier en fabrikant van bewakingstechnologieën op afstand, legt uit waarom veilige RTU's bedreigingen van kritieke nationale infrastructuur kunnen beperken.

Waarom stijgt het aantal incidenten? Eén verklaring is dat de toenemende digitalisering en Industrie 4.0 de risico's op het gebied van cyberveiligheid hebben vergroot.

Cyberaanvallen kunnen ook kritieke netwerkinfrastructuur (CNI) treffen, zoals energie-, water- of olie- en gasnetwerken - de National Cyber Security Council (NCSC) van de Britse regering is altijd bezorgd over het vooruitzicht dat Rusland of China inbreekt in de Britse watervoorzieningsketen. Cyberdreigingen voor CNI's omvatten spionage, gerichte aanvallen van kwaadwillige actoren, zoals vijandige staten en criminelen, en onopzettelijk gegevensverlies. Al deze bedreigingen kunnen ons leven verstoren en de economie schade toebrengen.

Maar hoe kunnen CNI-exploitanten digitale transformatie en alle voordelen daarvan omarmen zonder cyberbeveiligingsrisico's uit te lokken? Het antwoord ligt in RTU's en inzet met het nieuwste Cyber Assessment Framework (CAF) van het NCSC.

Veilig gemak van toegang

Al tientallen jaren worden telemetrie-unitsystemen gebruikt voor het op afstand bewaken van stroomverbruik en batterijreserve in netwerken voor energie, water en telecommunicatie door informatie te verzamelen over kritieke bedrijfsmiddelen. Ze werken op basis van de eenvoudige premisse dat, als de toestand van een bedrijfsmiddel bekend is, dit bedrijfsmiddel op een efficiënte manier kan worden beheerd en snel op veranderingen kan worden gereageerd. Het is van onschatbare waarde om de activiteiten te kunnen optimaliseren en sneller problemen op te sporen en daarop te reageren.

Deze systemen zijn ook uitgerust voor Wi-Fi en de komst van 5G - voor procesinstallaties met servers in de cloud of in een nabijgelegen, geklimatiseerde controlekamer verzamelt de RTU bijvoorbeeld informatie over kritieke bedrijfsmiddelen. RTU's zijn in opkomst als een van de aanjagers van het IoT omdat ze grote hoeveelheden gegevens kunnen verzamelen en beheren voor analyse. Bovendien zijn ze beveiligd tegen cyberaanvallen.