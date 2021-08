Belgische zonnewagen weerstaat circuit

De gloednieuwe zonnewagen van het Belgische Agoria Solar Team werd begin deze maand gepresenteerd en mocht dan nu ook een proefrit maken, op een wat ongebruikelijke locatie: het circuit van Spa-Francorchamps.

De BluePoint Atlas is 180 kg, rijdt maximaal 150 km per uur en heeft een autonomie (zonder zon) van minimaal 700 km. Met de test konden de studenten zich voorbereiden op de race die vanwege corona plaats zal vinden in de woestijn van Marokko (in plaats van de gebruikelijk race in Australië). Op het circuit konden ze zien hoe de auto reageert op hellingen en bochten en welk energieverbruik daarbij hoort. In Marokka zal de wagen in 5 dagen 2500 km afleggen aan de voet van het Atlasgebergte.

De BluePoint Atlas is de opvolger van de BluePoint uit 2019, die destijds de wereldtitel in de wacht sleepte. Zijn opvolger heeft met drie wielen een wiel minder, met als doel het terugbrengen van de weerstand. In tegenstelling tot de meeste driewielers zitten 2 wielen aan de voorkant en 1 achteraan. Met een 'bullet' aan de voorkant moet het voertuig optimaal aerodynamisch zijn. Door een verminderde luchtweerstand zal het energieverbruik van de zonnewagen ook sterk afnemen.



Een ander opvallend feit aan de wagen is dat het team voor het eerst zelf de elektromotor bouwde. Met een rendement van 98% scoort de motor hoger dan alles wat momenteel op de markt verkrijgbaar is. Ook werd er gekeken naar duurzaamheid, wat zich uit in de keuze voor zonnecellen van silicium. Deze zijn bijgesneden en gekromd om optimaal gebruik te maken van de beschikbare oppervlakte.



Alle specificaties zijn hier terug te lezen.