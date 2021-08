Kan een robot patent aanvragen?

Wanneer een onderzoeker iets uitvindt dat nog niet bestaat kan hij of zij dit idee beschermen met een octrooi of patent. Hiermee wordt het een ander verboden een uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Maar hoe zit het wanneer een robot door middel van kunstmatige intelligentie iets uitvindt?

Een nieuw fractaal blikje is simpeler om op te pakken (in grote hoeveelheden) door een robotarm en de inhoud ervan kan door het grote oppervlak sneller worden opgewarmd. De bedenker van het blikje is het systeem Dabus. Door middel van kunstmatige intelligentie ontwierp het systeem een blikje dat in grote aantallen vast te pakken is door een robotarm. Voor de uitvinding werd patent aangevraagd en toegewezen, waarbij als uitvinder kunstmatige intelligentie/het systeem Dabus wordt genoemd.De aanvraag werd goedgekeurd door het Zuid-Afrikaanse octrooibureau. Eerder werden soortgelijke aanvragen van het team van de bouwers van Dabus afgewezen door het hooggerechtshof van Engeland en Wales, omdat kunstmatige intelligentie geen natuurlijke persoon is en dus volgens de UK Patents Act 1977 niet als uitvinder kan worden aangemerkt. Ook het Europees Octrooibureau en het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau verwierpen dergelijke aanvragen, aldus Jurist Niet lang na de toewijzing in Zuid-Afrika werd ook in Australië besloten dat kunstmatige intelligentie als uitvinder kan worden aangemerkt. Grote vraag is of andere landen de komende tijd zullen volgen. De uitvinders van Dabus zijn in ieder geval om in hoger beroep te gaan tegen de afgewezen uitspraken.