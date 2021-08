Rolls-Royce levert generator voor hybride vliegtuigen

Rolls-Royce gaat een generator leveren voor 'het krachtigste hybride-elektrische aandrijfsysteem in de lucht- en ruimtevaart'. De generator en de bijbehorende vermogenselektronica zijn vanuit de Rolls-Royce-faciliteit in Trondheim (Noorwegen) afgeleverd bij de onlangs gerenoveerde Testbed 108 in Bristol (VK), na een uitgebreid ontwikkelingstestprogramma.

Het zal deel uitmaken van het 2,5 megawatt (MW) Power Generation System 1 (PGS1) demonstratieprogramma, voor toekomstige regionale vliegtuigen. Naast hybride-elektrische voortstuwing kan de generator ook worden gebruikt als onderdeel van een "meer-elektrisch" systeem voor grotere vliegtuigen of toekomstige grond- of scheepstoepassingen. Rolls-Royce heeft het AE2100-motorelement, de gespecialiseerde besturing en het systeem voor thermisch beheer al getest in Testbed 108.

Adam Newman, Chief Design Engineer, Aviation Futures bij Rolls-Royce: "We zijn verheugd om de generator naar onze nieuwe testbank te brengen en te beginnen met de volledige integratie van PGS1. Dit is een belangrijke mijlpaal in het programma, waarin het werk wordt samengebracht van teams in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen die zo hard hebben gewerkt om ons tot dit punt te brengen. Het is een groot voorrecht om bij zulk belangrijk werk betrokken te zijn - de ontwikkeling van innovatieve elektrische energiesystemen maakt deel uit van onze duurzaamheidsstrategie voor de toekomst.

Onze generator is ongeveer zo groot als een biervat, maar moet genoeg elektriciteit produceren om continu zo'n 2.500 huishoudens van stroom te voorzien - dat is baanbrekend in termen van wat fysiek mogelijk is. Als de tests zijn afgerond, hebben we een basis voor megawattstroom voor toekomstige hybride vliegtuigen."

Zowel Testbed 108 als PGS1 worden gesteund door het MegaFlight-project van het Britse Aerospace Technology Institute, terwijl het ontwerp, de fabricage en het testen van de 2,5MW elektrische generator, motor en vermogenselektronica in Trondheim steunontvangen van het Clean Sky 2-programma van de EU.