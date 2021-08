Arbocatalogus voor veilig werken aan elektrische installaties

Het veilig tot stand brengen, aanpassen en onderhouden van elektrische installaties is werk voor deskundigen. Zij moeten op een verantwoorde, veilige en voorgeschreven manier hun werk doen. De kennis over veilig werken is gebundeld in de arbocatalogus ‘Veilig werken aan elektrische installaties in de installatie- en isolatiebranches’

Geen vrijblijvend advies

Werken onder spanning is in de installatie- en isolatiebranches slechts onder uitzonderlijke voorwaarden toegestaan. En als er eenmaal onder spanning gewerkt wordt, moeten de veiligheidsrisico’s zo klein mogelijk gehouden worden. De arbocatalogus geeft inzicht in de gevaren van werken met elektriciteit én in de manieren waarop risico’s te beperken zijn.De door de Inspectie SZW getoetste arbocatalogus is in de technische installatie- en isolatiebranches geen vrijblijvend advies, maar bindend. Door je te houden aan de eisen die de catalogus aan opdrachtgevers, leidinggevenden en uitvoerenden stelt, werk je dus niet alleen veilig maar kunt je ook een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen tegemoet zien.Raadpleeg hier de Arbocatalogus