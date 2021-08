Zes belangrijke tips bij het schrijven van de gebruiksaanwijzing

“De gebruiksaanwijzing schrijven voor een machine is niet iets wat je er zo even bij doet. Bij sommige fabrikanten krijg je die indruk wel”, aldus Leo Vroegop. “Het is vaak een beetje een ondergeschoven kindje”. Vroegop is adviseur bij FUSACON BV en stipt een aantal belangrijke zaken aan met betrekking tot de gebruiksaanwijzing.

Tip 1: Hoe schrijf je een gebruiksaanwijzing? Is er een norm met voorschriften?Jazeker dat is de norm NEN-EN-ISO 20607, ‘Machineveiligheid – Instructiehandboek – Algemene regels voor het opstellen’. Daarin staat ondermeer dat je moet focussen op veiligheid, leesbaarheid en bruikbaarheid. Ook een machine zonder aandrijving moet een gebruiksaanwijzing krijgen. Zoals bijvoorbeeld een pomp, die kan worden aangesloten op een elektromotor. Instructies voor hoe je de pomp koppelt aan de elektromotor zijn essentieel.Het beschrijven van het beoogde gebruik van de machine is vereist. De instructies moeten zodanig zijn dat er correct en veilig mee gewerkt wordt. Daarnaast moet ook het zogenaamde 'redelijkerwijs voorzienbaar verkeerde gebruik' beschreven worden. Dus ga je bijvoorbeeld het toerental opvoeren boven hetgeen de fabrikant voorschrijft om de productie op te voeren, dan ben je met verkeerd gebruik bezig. Onderdelen kunnen eerder slijten of er kunnen andere mankementen optreden, waardoor er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.