‘Inspectie SZW’ heet vanaf 2022 ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ heten. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is, hebben geleid tot dit besluit.

De officiële nieuwe naam wordt ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’. In het Nederlands en Engels afgekort tot NLA. De keuze hiervoor is mede ingegeven door de komst van de Europese toezichthouder European Labour Authority (ELA). De nieuwe naam van de nationale toezichthouder, Netherlands Labour Authority (NLA) geeft duidelijk de verbinding aan en tevens is het verschil glashelder.Voorheen was de naam van Inspectie SZW, ‘Arbeidsinspectie’. Deze naam wordt nog steeds vaak gebruikt en is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Arbeidsinspectie is ook veelzeggender dan de officiële naam Inspectie SZW. De nieuwe naam voorkomt bovendien het misverstand dat de Inspectie SZW, zoals bij een aantal andere inspecties, als taak zou hebben om toezicht te houden op onderdelen van het ministerie (SZW).