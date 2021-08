Bèta-Barbies in de wetenschap

Speelgoedmaker Mattel heeft een serie Barbie-rolmodelpoppen gelanceerd om vrouwelijke wetenschappers te eren en meisjes inspireren tot STEM-carrières. STEM staat voor science, technology, engineering and math: wetenschap, technologie, engineering en wiskunde.

De all-female line-up zijn experts in hun vakgebied die volgens Mattel 'ongekende moed en vasthoudendheid' hebben getoond in de strijd tegen het Corona-virus en veel hebben bereikt in hun carrières.

"We weten dat de pandemie rechtstreeks door kinderen over de hele wereld is gevoeld", aldus Mattel's SVP en Global Head van Barbie & Dolls Lisa McKnight. "Als het nummer één poppenmerk zijn we er trots op om gebruik te maken van het platform van Barbie om kinderen te leren over rolmodellen die een positieve impact hebben op onze wereld. Onze hoop is om de verbeeldingskracht van kinderen te voeden en aan te wakkeren dat zij hun eigen verhaallijn als helden spelen."

De Barbie-line-up

Professor Dame Sarah Gilbert, de hoogleraar Vaccinologie die leiding gaf aan de ontwikkeling van het AstraZeneca vaccin van de Universiteit van Oxford (VK).

Kirby White, een Australische arts uit Victoria die pionierde met Gowns for Doctors; een initiatief achter operatiejassen die tijdens de pandemie kunnen worden gewassen en hergebruikt door eerstelijnswerkers.

Amy O'Sullivan, de verpleegster op de eerste hulp die de eerste Covid-19-patiënt behandelde in het Wycoff Hospital in Brooklyn, New York.

Audrey Cruz, een eerstelijnsdokter in Las Vegas die discriminatie bestreed.

Chika Stacy Oriuwa, een Canadese psychiatrie-assistent aan de Universiteit van Toronto die streed tegen systematisch racisme in de gezondheidszorg.

Jaqueline Goes de Jesus, een biomedisch onderzoeker die leiding gaf aan de sequentiebepaling van het genoom van een Covid-19-variant in Brazilië.

Mattel heeft in het verleden al verschillende poppen gelanceerd die meisjes kunnen aanmoedigen om een ​​loopbaan in bèta-richtingen en gebieden als de luchtvaart na te streven.