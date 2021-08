Gewichtsbesparende ontwerpinnovaties winnen Altair Enlighten Award

Altair maakt de winnaars bekend van de 9e jaarlijkse Altair Enlighten Award. De enige onderscheiding in de branche die is gewijd aan het lichtgewicht en duurzaam maken van voertuigen, bekroont de grootste vooruitgang bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk, het verminderen van het water- en energieverbruik en het bevorderen van hergebruik en recycling van materiaal.

De prijs wordt uitgereikt in samenwerking met het Centre for Automotive Research (CAR) en erkent de meest indrukwekkende initiatieven op het gebied van duurzame engineering in de auto-industrie, gericht op lichtgewicht en het gebruik van innovatieve materialen, technologieën en technieken om de CO2-uitstoot te verminderen.

De winnaars:

Duurzaam product - voertuig

Ford Motor Company, 2021 Ford Mustang Mach-E - De volledig elektrische Ford Mustang Mach-E stoot geen CO 2 uit tijdens het rijden, en zijn duurzame eigenschappen worden verder ondersteund door een '100 procent veganistisch interieur'.

Duurzaam product - Component

Magna International, 2019 RAM 1500 actieve luchtdeflector en grille-luiken - Door gebruik te maken van lichtgewicht, kosteneffectieve en 78 procent recyclebare kunststoffen, verminderen de luchtdeflector en grille-luiken de luchtweerstand met negen procent voor een lager brandstofverbruik. Aero-producten op de RAM 1500 hebben de CO 2 -uitstoot sinds januari 2015 met 641,9 duizend ton verminderd.

Duurzaam proces

Faurecia, NafiLean Stiff - NafiLean Stiff is een polypropyleenverbinding die 20 procent bio-sourced inhoud gebruikt en 100 procent recyclebaar is. NafiLean Stiff is de nieuwste innovatie van de NafiLean-familie. De NafiLean-familie, die sinds 2013 in 17 productievoertuigen is geïmplementeerd, zal een vloot van 14 miljoen voertuigen ten goede komen. Met een gewichtsbesparing van 21 procent en een besparing van 100.000 ton CO 2 -uitstoot (uitgaande van een levensduur van 10 jaar bij 15.000 km/jaar voor 14 miljoen voertuigen), en 811 miljoen extra afgelegde km met dezelfde hoeveelheid brandstof .

Lichtgewicht in schakeltechnologie

ArcelorMittal, Fortiform 980GI staal van de volgende generatie - Fortiform 980GI combineert een hoge ductiliteit voor complexe vormen met een hogere sterkte voor meer veiligheid en biedt potentiële gewichtsbesparingen tot 20 procent.

Module Lichtgewicht

Stellantis, 2021 Jeep Grand Cherokee Composite Tunnel Reinforcement (partners: Stellantis, BASF, L&L Products) - De eerste in de sector Jeep Grand Cherokee Composite Tunnel Reinforcement is ontworpen om een ​​kritisch belastingspad te dragen en zorgt voor een gewichtsbesparing van 40 procent op het onderdeel zelf, en nog eens 20 procent op het subsysteem. De totale gewichtsbesparing per voertuig is 2,08 kg en wordt gecombineerd met lagere kosten voor zowel het onderdeel als de initiële gereedschappen.

Toekomst van lichtgewicht

American Axle & Manufacturing, Electric Drive Unit (eDU) - AAM's eDU bespaart meer dan 25 procent in massa vergeleken met vergelijkbare units op de markt. Door de elektrische machine, versnellingsbak en omvormer in een compact pakket te integreren, laat het ook een hogere vermogen-gewichtsverhouding zien dan concurrerende producten.