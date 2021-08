Hoe houd je je fabriek koel in de zomer?

In de zomerhitte is het een hele kunst om om productiemedewerkers koel te houden. Je kunt ze natuurlijk een ijsje geven, maar er zijn ook creatieve technnieken om te ruimte te koelen. Deze ideeën zullen de koelkosten verlagen - ook als er al een airconditioning al is geïnstalleerd. En ze houden de medewerkers fit.

Gebruik je thermodynamische vaardigheden: creeër een briesje

Verhoog het convectieve koelvermogen met ventilatoren

Ventilatoren die in dezelfde richting blazen als de luchtstroom, zullen niet alleen helpen om meer warme lucht op te nemen, maar ze zullen ook helpen om de warme lucht uit het gebouw te leiden. Directionele luchtstroom is effectiever naarmate de afstand die de lucht aflegt groter wordt. Stuur lucht over ijs of een ander koellichaam voordat je het door de fabriek blaast

Koele lucht neemt meer warmte op. Zelfs als ventileren naar buiten geen optie is, zal deze techniek nog steeds voor wat extra koeling zorgen waar dat het meest nodig is. Het kan in de loop van de tijd echter wel kostbaar worden. Laat de luchtstroom op een lage, schaduwrijke plaats beginnen en eindigen op het hoogste punt in het gebouw

Dit is misschien niet realistisch, maar het is een goede vuistregel om de afvoerlucht naar boven te richten en lucht van onderaf aan te zuigen.

Verruil gloei- of halogeenlampen in voor Led-lampen die minder warmte genereren

Warmte stijgt toch? Profiteer hiervan door deuren, garagedeuren of ramen te openen om een ​​briesje te creëren. Als je de mogelijkheid hebt om lucht uit de fabriek te laten ontsnappen, gebruik die dan ook. Idealiter loopt een luchtstroom in de richting van de wind, door een laaggelegen raam, door de fabriek en dan omhoog en naar buiten door een ventilatieopening in het plafond. Als de fabriek van buitenaf is afgesloten, overweeg dan om op strategische plaatsen in de muren of plafonds ventilatieleidingen aan te brengen.

Door hun lagere energieverbruik voor dezelfde hoeveelheid geproduceerd licht, verspillen Led-lampen minder energie in de vorm van warmte. Door alle fabrieksverlichting om te schakelen naar Led-lampen, wordt de hoeveelheid warmte die de fabriek binnenkomt, verminderd. Bovendien zijn Led-lampen goedkoper in gebruik en bieden ze verlichting van hogere kwaliteit voor het productiepersoneel.

Lucht drogen

Droge lucht is beter in het absorberen van het zweet dat probeert te verdampen en mensen af ​​te koelen. Vochtige lucht voelt benauwd aan en heeft ook kans op condensatie op de huid. Verlaag de luchtvochtigheid in ruimtes waar mensen werken door verschillende soorten luchtontvochtigers strategisch te plaatsen. Dit zou een goedkopere optie moeten zijn dan airconditioning en in combinatie met een briesje kan het een echt positief effect hebben op het comfort op de productievloer.

Voorkom dat zomerwarmte het gebouw binnenkomt

De zon straalt licht uit in de vorm van warmte als infrarode golven. Dit licht kan worden geblokkeerd met kamerverduisterende gordijnen of infrarood (IR) filterfolie die direct op ramen of deuren wordt geplaatst. Plastic folie kan ook worden gesneden en geplaatst om eventuele IR-golven die het gebouw binnenkomen te blokkeren wanneer deuren worden geopend. Plaats de IR-blokkerende stof of folie rond de ventilatoren, zodat de IR-golven het gebouw rond het lichaam van de ventilator niet binnendringen. Vergeet niet om de luchtstroom in de ventilator niet te beperken. Er zijn veel verschillende soorten industriële ventilatoren die een groot verschil kunnen maken.

Breng apparatuur omhoog en gebruik een koelmachine om af te koelen

Iets waar serverfarms mee begonnen zijn, is om hun servers van betonnen vloeren te tillen en daar leidingen met gekoeld water onder te plaatsen. Hetzelfde principe kan werken voor zwaar materieel dat warmte genereert op de productievloer. Besteed aandacht aan de ontworpen ventilatieruimten van de apparatuur en profiteer hiervan door gekoeld water op een geschikte afstand van de apparatuur te plaatsen. Het water kan een deel van de warmtebelasting van de apparatuur opnemen, waardoor de temperatuur in de fabriek daalt.

Luchtgordijnen bij deuren

Luchtgordijnen kunnen strategisch worden geplaatst bij toegangsdeuren of garagedeuren om te voorkomen dat warme lucht in de zomer binnenkomt of koude lucht in de winter naar buiten gaat. Luchtgordijnen kunnen op eenvoudige motoren lopen en sommige zijn super kosteneffectief om te gebruiken.

Op zoek naar toekomstige verbeteringen

Innovatoren zijn altijd op zoek geweest naar energiezuinige of zelfvoorzienende methoden voor koeling of verwarming. Shanhui Fan, een elektrotechnisch ingenieur aan de Stanford University in Palo Alto, Californië, creëerde een film van glas/hafniumdioxide die bijna al het licht weerkaatste dat erop viel en resulteerde in afkoeling van oppervlakken met maar liefst 5 ° C. Een paar jaar later, Xiaobo Yin van de Universiteit van Colorado werkte dit idee verder uit en ontwierp een plastic film met ingebedde glazen bollen en een zilveren achterkant. De film reflecteert bijna al het invallende licht en de rest wordt uitgezonden als lichtstralen. De film absorbeert ook IR-energie van oppervlakken die hij aanraakt en kan de oppervlaktetemperatuur tot 10°C verlagen. De film wordt nu geproduceerd en verkocht door een bedrijf, Radi-Cool Inc.