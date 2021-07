EPFL opent eerste Europese Hyperloop-testbaan

Ingenieurs van EPFL hebben, in samenwerking met spin-off Swisspod, een Hyperloop-testbaan gebouwd op de campus van Lausanne. Ze zullen de grote vacuümbuis gebruiken voor ultrasnel reizen om een ​​lineaire inductiemotor te testen.

Je kunt al met je Hyperloop racen in de woestijn van Nevada, de haven van Hamburg, Toulouse, het Nabije Oosten en China. En nu onthulde een team van ingenieurs van EPFL en Swisspod een cirkelvormige testbaan op de campus van Lausanne. Daarmee zijn de Zwitsers Nederland voor: 'onze' testbaan wordt naar verwachting in 2022 opgeleverd bij Groningen.

Europa's eerste operationele model Hyperloop zal worden gebruikt om nieuwe ideeën voor de structuur en pod van de loop te bestuderen en de levensvatbaarheid ervan voor ultrasnel massatransport te beoordelen. De testbaan heeft een diameter van 40 m en een lengte van 120 m, is gemaakt van een aluminiumlegering en is ontworpen om een ​​oneindig lange Hyperloop te simuleren, met pods van verschillende groottes, afhankelijk van de testdoelen en resultaten. De prestaties op het gebied van het voortstuwings- en levitatiesysteem en de kinematica zullen onder vacuüm worden getest op een schaal van 1:12 die uiteindelijk kan oplopen tot 1/6. De talrijke hightech sensoren zullen ingenieurs belangrijke informatie geven over de eigenschappen van hun ontwerp. "Met deze verkleinde testbaan kunnen we de fundamentele aspecten van het elektromagnetische voortstuwings- en levitatiesysteem van onze pod bestuderen", zegt onderzoeksleider Mario Paolone. "We zullen de resultaten gebruiken om het ontwerp van de pod te verbeteren en de lus efficiënter te laten werken."

De componenten van de pod zijn geproduceerd met behulp van DESL's industriële 3D-printer, die objecten tot 45 cm groot kan maken in een reeks materialen (zoals ABS, PLA, PET, nylon, koolstof, Flex, polystyreen en Laywood). Er wordt speciale software gebruikt om het gedrag van het elektriciteitsnet in realtime na te bootsen, als een digital twin.

Vermogen besparen met een lineaire inductiemotor

Een van de grote uitdagingen van een Hyperloop is het voortstuwingssysteem. Om de kosten laag te houden, zal de energie die nodig is voor de voortstuwing in het EPFL-ontwerp niet van het spoor komen - zoals bij Maglev-treinen - maar zal worden gedragen door de pods zelf. Ze zullen worden uitgerust met lineaire inductiemotoren, hoewel er verder ontwikkelingswerk nodig is om het stroomverbruik van de pods te verminderen. Het doel is om een ​​stroomverbruik te bereiken van 10-50 Wh/km per passagier (afhankelijk van hoe lang de reis duurt), vergeleken met 97-100 Wh/km voor elektrische auto's en 515-600 Wh/km voor vliegtuigen. De ontwikkelingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in het kader van het Limitless-project (voor lineaire inductiemotoraandrijving voor tractie en levitatie in duurzame hyperloopsystemen) waarbij Swisspod, DESL en de Vaud School of Management and Engineering (HEIG-VD) betrokken zijn. Zodra de lineaire inductiemotor met laag vermogen gereed is, wordt deze getest op de EPFL-baan.

Er zijn meerdere Frantalige video's over het project beschikbaar op de EPFL-site