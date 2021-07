Racen zonder coureur (video)

De studenten van team University Racing Eindhoven gaan voor het eerst zonder coureur racen op het Formule 1-circuit in Barcelona. Hun elektrische racewagen haalt in bochten zo'n 50 kilometer per uur en op rechte stukken 115 kilometer per uur.

Na jaren van voorbereiding gaat URE van 2 tot 8 augustus voor het eerst deelnemen aan de racedisciplines in de nieuwste klasse van de Formula Student competitie: de autonome klasse. Hierbij scheurt de elektrische racewagen zonder menselijk hulp over de baan.

Aangezien er geen coureur aan te pas komt, beschikt het team tijdens de race enkel over een kastje om de start in te luiden. URE neemt het in Spanje in de autonome klasse - waar op rechte stukken een snelheid van 115 kilometer per uur wordt behaald - op tegen veertien andere teams uit onder meer de VS, Portugal, Duitsland, Italië en Noorwegen.

Tijdens de competitie in Barcelona verschijnen de teams ombeurten op de baan. Ze worden op verschillende racedisciplines beoordeeld, zoals bochtensnelheid, acceleratie, uithoudingsvermogen en een kwalificatieronde. Het team wilde twee jaar geleden ook al meedoen aan een autonome race, maar kwam niet volledig door de technische keuring, waardoor de racedisciplines niet verreden konden worden.

Verschillende faculteiten

De racewagen is volledig ontworpen en ontwikkeld door studenten van verschillende faculteiten. Daarom zijn niet alleen de prestaties van de auto zelf belangrijk, ook het hele designproces zal beoordeeld worden door juryleden uit de auto-industrie. Verder moeten de deelnemende teams een gedetailleerd overzicht maken van al hun kosten, onderdelen en arbeidsprocessen. Als laatste moeten alle teams een winstgevend businessmodel opstellen rondom hun ontwikkelde racewagen.

Juiste samenhang

Teammanager Dennis Gubbels vertelt dat het team moet pionieren, want autonoom racen staat nog in de kinderschoenen. Wedstrijden zijn er amper. "Daarom is dit een grote uitdaging voor ons. De systemen werken afzonderlijk van elkaar bijvoorbeeld vaak prima, maar het vinden van de juiste samenhang tussen de hard- en software is een lastige klus. De sensoren en camera's zijn de ogen van de auto, het softwarepakket is het brein van de wagen en de stuuractuator en motoren de ledematen. Alles moet perfect op elkaar zijn afgesteld. Wanneer er ook maar een fractie van een seconde vertraging in zit, kan dit al veel tijd kosten. We hebben het afgelopen jaar hard aan de wagen gewerkt en hopen de resultaten in Barcelona te kunnen tonen."

Naast de autonome competitie in Spanje heef het team meerdere malen deelgenomen aan de al langer bestaande elektrische klasse, zoals begin deze maand op het TT circuit in Assen. Van de dertig deelnemende teams behaalde URE een tweede plek. Het elektrische racemonster wat in Assen aan de start verscheen, wordt nu omgebouwd tot een autonome wagen, onder meer door de voor- en achtervleugel te vervangen voor een computer en een set extra sensoren. Gubbels: "We kunnen in korte tijd onze elektrische wagen omturnen tot een autonoom voertuig en andersom. Dat autoconcept is uniek."