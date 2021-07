Zonnepanelen van Airbus Nederland brengen missie van Masten Space Systems naar de maan

De in Nederland ontwikkelde, gestandaardiseerde zonnepaneeltechnologie is geselecteerd voor XL-1 maanlander.

De Sparkwing zonnepanelen van ruimtevaartbedrijf Airbus Nederland zijn geselecteerd door Masten Space Systems uit de Verenigde Staten voor hun XL-1 maanlander. Naar verwachting landt het Masten XL-1 ruimtevaartuig in 2023 op de Zuidpool van de maan, als onderdeel van Nasa’s 'Commercial Lunar Payload Services' programma.

Airbus levert volgend jaar zes Sparkwing zonnepanelen die tegen de zijdes van de XL-1 worden gemonteerd. Deze voorzien het voertuig tijdens de vlucht naar de maan en gedurende de operaties op het oppervlak van de maan van de benodigde stroom.

Kant en klaar

De Sparkwing zonnepanelen van Airbus Nederland zijn de eerste kant-en-klaar verkrijgbare panelen voor kleine satellieten ter wereld. Dankzij de toepassing van 3D-modellen van de gestandaardiseerde Sparkwing componenten was het mogelijk om vroeg in de ontwerpfase van de Masten Mission 1 de plaatsing van en aanpassingen aan de onderdelen mee te nemen. Dit leidde tot een specifiek ontwerp voor XL-1: afgeleid van het standaard Sparkwing productaanbod, maar met een grotere paneelomvang en uitsparingen aan beide lange zijdes van de panelen om plaats te maken voor de landingspoten van het ruimtevoertuig.

Elk zonnepaneel bevat 320 zonnecellen van het type 3G30 van Azur Space die bestand zijn tegen de extreme omstandigheden in de ruimte. Voortbouwend op ruim vijftig jaar ervaring in het ontwerpen en bouwen van zonnepanelen, hanteert Airbus voor de Sparkwing zonnepanelen een zogeheten 'mix and match' aanpak die standaard componenten en specifieke aanpassingen slim combineert.

Eerdere missies

Alison Dufresne, lunar engineering manager bij Masten Space Systems: "Sparkwing biedy van begin tot het eind expertise op hoog niveau, inclusief ontwerp, analyse en testen. Op basis van hun ervaring met eerdere missies zoals ExoMars, Rosetta en Galileo weten we zeker dat we met Sparkwing de juiste keuze voor onze missie maken. Masten Mission 1 is de eerste van vele Masten missies naar de maan, Mars en verder."



Het XL-1 ruimtevaartuig levert voor Masten Mission 1 op de Zuidpool van de maan wetenschappelijke instrumenten af voor onderzoek naar de samenstelling van het maanoppervlak, het detecteren van vluchtige stoffen zoals water, methaan en koolstofdioxide en het evalueren van de straling ter voorbereiding op menselijke missies.

Get it done

"Het is geweldig om met samen met Masten deze inspirerende missie te realiseren. Beide teams hebben een pragmatische 'get it done' mentaliteit en vullen elkaar goed aan", zegt Marloes van Put, Sparkwing programmamanager bij Airbus Nederland. "Bovendien is het een mooie stap dat onze Sparkwing technologie, oorspronkelijk ontwikkeld voor satellieten in een lage baan om de aarde, straks voor deze maanverkenningsmissie wordt ingezet."

Bron: FME.nl