Het Wyckse Café Zondag is nog tot 3 augustus 2021 podium voor de expo Ma Machine d´Emotions van de Belgische kunstenaar Jan Samyn, die al jaren woont en werkt in Maastricht. Maastricht heeft de wereldpremière van dit fascinerende kunstproject dat draait om een emotie-machine met een verborgen boodschap.

Ma Machine d´Emotions is het verhaal van een man die worstelt met het uiten van zijn emoties en daarom een gigantische, ongelofelijk complexe machine bouwt waarin hij een bijzondere emotie verbergt, die alleen zij zal kunnen ontdekken. Een verborgen boodschap, bedoeld voor één persoon, verborgen in een georganiseerde chaos van 523 verschillende emoties.



Het verhaal centreert zich rond het beeld van een gigantische manfiguur die, knielend op een houten stoel, een enorme bromtol in z´n klauwen klemt, waarop de 523 emoties zijn gerangschikt in een complexe orde van priemgetallen, categorieën, kleuren, symbolen, talen en teksten. Gedetailleerde pentekeningen vertellen over de machine, de man, de afzonderlijke emoties en hun samenhang.



Een eerste serie van 43 pentekeningen vormt de start van deze fantastische vertelling. Tot 3 augustus 2021 zijn ze te zien in Café Zondag aan de Wyckerbrugstraat in Maastricht. Daarna ontvouwt het verhaal zich verder tijdens een wereldtour van de expo langs onder andere Resana (IT), Cascais (PT), Barcelona (ES), Lyon (FR), San Diego, Hawaii en New York (USA).



Het reizende verhaal wordt gaandeweg opgetekend in een zichzelf-schrijvende roman. Tegelijkertijd is de wereldtour een zoektocht naar de ultieme stad waar de 23 meter hoge machine gebouwd kan worden en z´n emoties kan uitspuwen.