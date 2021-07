Waterschade voorkomen?

Uitvinder Erik van Vliet van Practical Solution heeft een oplossing bedacht waarmee woningen in twintig minuten waterdicht kunnen worden gemaakt, bij dreigende overstromingen.

De instructie:

'Druk rondom het object (gebouw of huis) een plaat of profiel de grond in. Hoe diep je de plaat in de grond moet drukken is afhankelijk van de grondsoort (40 tot 60 cm kan in veel gevallen voldoende zijn). Bovenop deze plaat bevestig je een profiel met een holte erin (een extrusieprofiel). Maak een zeildoek met een ronde pees eraan gelijmd. Deze ronde pees kun je in de sparing in het extrusieprofiel drukken. Zo ontstaat een bijna waterdichte verbinding. Een paar banden zorgen ervoor dat de waterdruk de pees niet uit het profiel kan trekken. Bovenaan het zeildoek plaats je een aantal drijvers of je maakt een kamer in het zeil dat je vol kunt pompen met lucht. Met 2 mensen kun je dit zeildoek in 15 minuten plaatsen.'