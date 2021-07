Gaan we plastic eten?

Wetenschappers van de Universiteit van Edinburgh hebben een nieuwe manier gevonden om plasticvervuiling aan te pakken. Ze hebben met behulp van bacteriën plastic afval om weten te zetten in vanilline, verantwoordelijk voor de karakteristieke smaak en geur van vanille.

Volgens de studie, die is gepubliceerd in Green Chemistry , kan de E. coli bacterie ingezet worden om polyethyleentereftalaat (PET) afval om te zetten in vanilline, het hoofdsbestanddeel van geëxtraheerde vanillebonen. Wetenschappers van de Universiteit van Edinburgh hebben gebruik gemaakt van in het lab gemanipuleerde E. coli om tereftaalzuur - een molecuul afkomstig van PET - via een reeks chemische reacties om te zetten in de hoogwaardige verbinding vanilline. In het lab werd een gebruikte plastic fles omgezet in vanilline door de E. coli toe te voegen aan het afgebroken plastic afval.

De onderzoekers zeggen dat de geproduceerde vanilline geschikt zou zijn voor menselijke consumptie, maar dat verdere experimentele tests nodig zijn. Vanilline wordt op grote schaal gebruikt in de voedings- en cosmetica-industrie, alsook in de formulering van onkruidverdelgers, antischuimmiddelen en reinigingsproducten. De wereldwijde vraag naar vanilline bedroeg meer dan 37.000 ton in 2018.

Dit is het eerste voorbeeld van het gebruik van een biologisch systeem om plastic afval te upcyclen tot een waardevolle industriële chemische stof en lijkt veelbelovend nieuws voor een circulaire economie. "De resultaten van ons onderzoek hebben belangrijke implicaties op het gebied van plastic duurzaamheid en tonen de kracht van synthetische biologie aan om uitdagingen in de echte wereld aan te pakken," aldus Joanna Sadler, één van de onderzoekers. "Ons werk bestrijdt de perceptie dat plastic een problematische afvalstof is en toont in plaats daarvan het gebruik ervan aan als een nieuwe koolstofbron waaruit hoogwaardige producten kunnen worden verkregen," vult hoofdonderzoeker Stephen Wallace aan.