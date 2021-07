Een speedboot van 100% natuurlijke vezels

De Belgische start-up Eco2boats bouwt een speedboot van ecologische vezels. De boot bevat geen splinter glasvezel, plastic of hout.

De Ocean 7 wordt gemaakt van de Belgische innovatie Ecomp, een composiet dat minstens even stevig is als plastic of glasvezel maar bestaat uit natuurlijke materialen zoals vlas en basalt. Het vlas is van eigen bodem en wordt lokaal verwerkt en geweven. De boot weegt maar 490 kg, ongeveer de helft van een traditionele speedboot.

"Industriële schepen worden in sneltempo vergroend, maar bij de pleziervaart is dit veel minder het geval. Alleen al in de EU zijn er meer dan 5,5 miljoen glasvezelboten en 99% komt terecht op de vuilnisbelt of de bodem van de zee. Met de lancering van de eerste 100% natuurlijke en circulaire speedboot willen we daar verandering in brengen", zegt Yoni De Munter, founder van ECO2boats.

De speedboot is even veilig en robuust als een traditionele speedboot, zo claimt de maker. Dankzij de speciaal ontwikkelde epoxylijm zal de Ocean 7 na een levenscyclus van 50 jaar in de toekomst zelfs herleid worden tot meststof voor de natuur.

Om het prototype te financieren, lanceerde Eco2boats een crowdfundingcampagne op doneeractie.nl. Doel is om tegen 30 augustus 40.000 euro op te halen. Daarnaast zet Eco2boats in op WinWinleningen via PMV/z. Voor de materialen zorgen weverij Flaxco in Roeselare (vlas), Basaltex in Wevelgem (basalt) en Timeout (epoxy).