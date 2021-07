Saxion start master Robotics Systems Engineering

Vanaf komend studiejaar biedt Saxion de master Robotics Systems Engineering aan. Deze nieuwe hbo-master is ontwikkeld op verzoek van en samen met enkele bedrijven in Oost-Nederland en is specifiek gericht op de roboticakant van system engineering. “We creëren een win-winsituatie voor studenten en het bedrijfsleven.”

Op dit moment leiden bedrijven vaak de system engineers zelf op, met als gevolg dat medewerkers slechts bij een enkel bedrijf hun ervaring opdoen. De master is opgezet om dit te voorkomen. 'Als system engineers de innovators van de toekomst zijn, is het belangrijk dat ze breder georiënteerd en breder opgeleid worden', aldus de opleider. 'Samen met het bedrijfsleven heeft Saxion daarom de opleidingsbehoeftes onderzocht. Hieruit is gebleken dat er steeds meer vraag en behoefte is aan breed opgeleide system engineers. Zij geven inhoudelijk en technisch leiding aan het ontwerpproces. Daarnaast kunnen ze omgaan met verschillende bedrijfscontexten en opdrachten en met hun kennis de juiste methode kiezen.'

Hands-on & praktijkgericht

In de master wordt er hands-on gewerkt, op projectbasis en in samenwerking met het bedrijfsleven. Saxion en TValley zetten voor de master vol in op learning communities. Dit betekent dat studenten tijdens technische casussen aan het bedrijfsleven en onderzoekers van het lectoraat Mechatronica worden gekoppeld. Hierdoor kunnen zij ervaringen delen en ideeën uitwisselen. Het verschil met andere technische masters is dat deze master studenten opleidt zodat zij hierna in staat zijn om bij hun werkgever nieuwe technologieën op het gebied van robotica-innovatie toe te kunnen passen. Zodra deze master is afgerond is het mogelijk om een functie te vervullen in een (lead) engineering rol en op basis van ervaring en ambitie door te groeien als (robotic) system engineer.



Aan deze master werkt vanuit het bedrijfsleven het engineersplatform TValley mee met onder andere bedrijven als Riwo, Demcon, Voortman Steel Machinery en VIRO Engineering.