Smart Distancing (video)

Meer over

Smart Distancing System is het antwoord van Jólan van der Wiel en Nick Verstand op de vraag hoe afstand houden makkelijker, maar ook leuker kan worden gemaakt. Het project is genomineerd voor een Dutch Design Award in de categorie Data&Interaction.

Smart Distancing System bestaat uit een combinatie van zelfgeschreven software, motion tracking camera's en laserlampen. Het systeem projecteert cirkels of lijnen om één of twee mensen heen in de ruimte en volgt hen. Wanneer mensen te dichtbij komen, gaat de projectie kronkelen en verbeeldt zo de bubbel waarin mensen zich bevinden. Smart Distancing System draait daarmee niet alleen om afstand houden, maar verbindt mensen ook op een speelse, veilige manier.

In totaal zijn er 24 genomineerden binnen 8 categorieën. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens een live DDA Award Show. Die vindt plaats van 16 tot en met 24 oktober op Dutch Design Week (DDW) 2021.