Drone wijst ouderen de weg bij brand in verzorgingstehuizen

Studententeam Blue Jay van de TU/e heeft een interactieve drone ontwikkeld die ouderen tijdens een brand in een verpleeghuis naar de uitgang begeleidt, nog voordat de brandweer ter plaatse is. De Blue Jay Aeden is voor zover bekend de eerste interactieve drone ter wereld die emoties over kan brengen en daarmee een belangrijke functie kan vervullen bij het redden van mensenlevens.

Gemiddeld 600 keer per jaar moet een verpleeghuis geëvacueerd worden wegens brandgevaar. "Tijdens een evacuatie weten ouderen vaak niet wat ze moeten doen, waardoor ze angstig worden en soms in paniek kunnen raken. Daardoor kunnen ze vaak zelf de weg naar buiten niet vinden, wat tot gevaarlijke situaties en zelfs de dood kan leiden", vertelt Paul van Kuppevelt, teammanager van Blue Jay. Alleen al in 2020 zijn er door deze situaties 25 mensen overleden die verminderd zelfredzaam zijn. Om dat te voorkomen heeft Blue Jay de eerste drone ontwikkeld die ouderen gerust kan stellen en kan helpen bij het vinden van de juiste route.

Geprogrammeerd om emoties te zien

Op de drone zit een kleine camera die geprogrammeerd is om emoties van ouderen te zien en te begrijpen. Als een bewoner blij of verrast kijkt, zal de vliegende hulpverlener deze emotie als zodanig registreren. Dit gebeurt door middel van een paar ogen op de voorkant. Hiervoor wordt een Convolutional Neural Network (CNN) gebruikt, een vorm van deep learning die de drone in staat stelt om emoties te herkennen door een grote hoeveelheid visuele beelden te analyseren. De drone kan vijf verschillende emoties herkennen (boos, blij, droevig, neutraal, verbaasd) met een precisie van 94 procent.

Nadat een emotie is gedetecteerd, zal de drone reageren door zelf een emotie te laten zien. Deze komt hierdoor menselijk over, waardoor de bewoner zich meer op zijn of haar gemak voelt en de drone sneller zal vertrouwen en volgen. Dit werkt volgens Van Kuppevelt het beste als er een natuurlijk reactie volgt op de emotie van de bewoner. "Bijvoorbeeld, als een bewoner blij kijkt, is het natuurlijk belangrijk dat de drone blij terugkijkt en niet boos of verdrietig."

Om de drone de juiste emoties te kunnen laten tonen heeft het Blue Jay team samengewerkt met een groep ouderen uit het verpleeghuis Joris Zorg uit Oirschot. Via meerdere proeven in het verpleeghuis is onderzocht hoe ouderen en medewerkers reageren op de aanwezigheid en getoonde emoties van de drone.

Live meekijken

De brandweer kan bovendien gebruikmaken van een livestream die hun via een app op de telefoon toont wat de drone ziet. Van Kuppevelt: "Door deze belangrijke beelden weten ze precies wat er gebeurt in het verpleeghuis, waardoor ze zich beter kunnen voorbereiden. Dit bespaart kostbare minuten, waardoor er meer mensenlevens gered kunnen worden."

De brandweer is dan ook enthousiast en kijkt uit naar het moment dat de drone in gebruik genomen kan worden. Wanneer dat is, is afhankelijk van een aantal factoren. Onder meer wet- en regelgeving spelen een rol. Het is nu bijvoorbeeld nog niet toegestaan om binnen te vliegen in publieke ruimtes. Ook wordt de drone nog verder doorontwikkeld; het team werkt momenteel aan technologische oplossingen waarmee de drone uiteindelijk volledig autonoom kan vliegen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden die ervoor zorgen dat de drone niet belemmert wordt door dichte of gesloten deuren.

Paul van Dooren, Adviseur Innovatie bij Veiligheidsregio Brabant Zuidoost: "Het interactieve gedeelte van deze drone zorgt ervoor dat het een meerwaarde kan leveren aan de bestaande middelen. Middelen zoals brandmelders geven wel een signaal, maar kunnen niet iedere hulpbehoevende specifieke hulp bieden. Het feit dat de drone nu emoties kan herkennen is een goede stap om ervoor te zorgen dat dit wel kan. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst doorontwikkelen tot een volledige analyse van de situatie, bijvoorbeeld door spraak- of objectdetectie."