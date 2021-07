Vliegende auto weer een stapje dichterbij (video)

Meer over

De topsnelheid in de lucht is 190 kilometer per uur. (Foto: Klein Vision)

Het voertuig rijdt op benzine en is prima als reguliere auto te gebruiken. (Foto: Klein Vision)

De AirCar van de Slowaakse start-up Klein Vision heeft de eerste grote testvlucht voltooid. Het voertuig, dat in twee minuten in vijftien seconden kan transformeren van auto naar vliegtuig, is succesvol van Nitra naar Bratislava gevlogen, een afstand van 75 kilometer.

De AirCar legde de afstand af in 35 minuten. Drie minuten na de landing stond er weer een auto op de landingsbaan die de reis naar het centrum van Bratislava kon vervolgen. Het duale voertuig wist zo de reistijd tussen de twee steden te halveren.

De AirCar Prototype 1 is uitgerust met een 160 PK BMW-motor met vaste propeller en een ballistische parachute. Onder toezicht van de burgerluchtvaartautoriteit heeft de AirCar meer dan 40 uur testvluchten gemaakt, waaronder steile bochten van 45 graden en stabiliteits- en manoeuvreerbaarheidstests. AirCar Prototype 1 heeft op 2500 m gevlogen en een maximum kruissnelheid van 190 km/u (103kt) bereikt.



AirCar Prototype 2, het preproductiemodel, zal worden uitgerust met een 300 PK motor en de EASA CS-23 vliegtuigcertificering krijgen met een M1-rijvergunning. Met zijn propeller met variabele hoogte zal het Prototype 2 naar verwachting een kruissnelheid van 300 km/u (162kt) en een bereik van 1000 km hebben.



De AirCar heeft wel een start- en landingsbaan nodig, aangezien hij niet verticaal kan opstijgen. De auto is prima te gebruiken als reguliere auto en rijdt op benzine. Er is plek voor twee personen, met een maximaal totaalgewicht van 200 kg. PAL-V heeft er een geduchte concurrent bij voor haar vliegende auto Liberty.