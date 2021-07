Studenten TU Delft bouwen eerste vliegende waterstofboot (video)

Met Hydro Motion zijn de studenten van het TU Delft Solar Boat Team erin geslaagd om de eerste vliegende waterstofboot ter wereld te bouwen. In een jaar hebben de 20 studenten een zeewaardige boot gebouwd, uitgerust met een waterstofsysteem. Bij een snelheid van 22 kilometer per uur zorgen de draagvleugels ervoor dat de boot, een trimaran van ruim 1000 kilogram, boven het water vliegt.

Na de ontwerp-, productie- en testperiode is het tijd voor de laatste fase van dit project: racen! Het team doet volgende week mee aan de Open Sea Class van de Monaco Energy Boat Challenge, dat plaatsvindt van 8 tot 10 juli. De studenten gaan voor de winst van de uitdagende lange afstandsraceop open water in Monaco en nemen het op tegen andere duurzaam aangedreven boten. Hiermee willen ze de potentie van waterstof aangedreven boten demonstreren.Elektrische en waterstof aangedreven boten strijden tegen elkaar op drie onderdelen; manoeuvreerbaarheid, de sprint en als belangrijkste race de lange afstandsrace. Het team heeft zijn zinnen gezet op die laatste race. De waterstofboot is dan ook geoptimaliseerd om deze uitdaging aan te gaan: 6 uur lang varen op open zee zonder bij te tanken. Het team dat de meeste afstand aflegt, is de winnaar. De race is te volgen via de website en de sociale media kanalen van het TU Delft Solar Boat Team. Het team is nu bezig met de laatste voorbereidingen. Zo wordt er een race simulatie uitgevoerd, waarin iedereen zijn of haar rol voor de wedstrijd kan voorbereiden.