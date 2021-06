Batterijloze, slimme kleding die bestand is tegen de wasmachine

Slimme kleding moet niet alleen de gezondheid van een persoon bewaken of naadloos communiceren met draagbare apparaten, het moet ook meerdere cycli in de was kunnen doorstaan. Daarom hebben onderzoekers van Purdue University een manier ontwikkeld om gewone kleding te transformeren in batterijloze wearables die bestand zijn tegen de gevaren van wasgoed.

Het volledige onderzoek is te vinden in het tijdschrift ScienceDirect.

Slimme kleding, ook wel e-textiel genoemd, zal beter presteren dan conventionele passieve kleding door de miniaturisering van elektronische circuits en sensoren. Om de wasmachine te weerstaan, heeft Purdue een nieuwe spray-/naaimethode ontwikkeld om alle conventionele kledingstukken om te zetten in batterijloze wearables.

"Door slimme kleding te spuiten met zeer hydrofobe moleculen, kunnen we ze afstotend maken voor water, olie en modder", zegt assistent-professor Ramses Martinez. "Deze slimme kleding is bijna niet te bevlekken en kan onder water worden gebruikt en in conventionele wasmachines worden gewassen zonder de elektronische componenten die op het oppervlak zijn genaaid te beschadigen."

Wat kan er gemaakt worden?

De ingenieurs van Purdue ontwikkelden een ultradunne coating waardoor de kleding net zo flexibel, rekbaar en ademend blijft als conventionele katoenen t-shirts. De slimme kleding heeft geen batterijen nodig voor stroomvoorziening, maar gebruikt energie die wordt geoogst uit wifi of radiogolven in de omgeving.

Purdue ontwikkelde een batterijloze handschoen die zijn vingertoppen verlicht elke keer dat de gebruiker in de buurt van een stroomvoerende kabel is om te waarschuwen voor mogelijke elektrische schokken. Een ander voorbeeld van de slimme kleding is een mini-hartbewakingssysteem dat op een wasbare zweetband is genaaid, dat de gezondheidsstatus van de drager bewaakt.

Bovendien kan de slimme kleding informatie over de houding en beweging van de drager verzenden via een mobiele app, waardoor machines menselijke bedoelingen kunnen begrijpen zonder dat er andere interfaces nodig zijn of hoe een gebruiker met apparaten omgaat of videogames speelt.

Purdue zei dat de kleding ook kan worden vervaardigd met behulp van conventionele grootschalige naaifaciliteiten die de ontwikkeling en commercialisering van het e-textiel zullen helpen versnellen.