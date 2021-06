'Blazen' met het ... ehhh ... oor?

Wetenschappers ontwikkelden een paar oorkappen die het alcoholgehalte in het bloed van een persoon kunnen meten. Beeld: Koji Toma, et al./Wetenschappelijke rapporten Report

Wetenschappers van de Tokyo Medical and Dental University in Japan hebben een prototype apparaat gebouwd dat realtime veranderingen in het alcoholgehalte in het bloed meet met behulp van commerciële oorkappen. De gemodificeerde oorkappen verzamelen naar verluidt gas via de huid van iemands oren en een ethanoldampsensor wordt toegepast om ethanoldampen te detecteren.

Het onderzoek verschijnt in het tijdschrift Scientific Reports.

Zodra de sensor ethanoldampen detecteert, komt er licht vrij en door de intensiteit kunnen de ethanolconcentraties worden gemeten.

Het apparaat werd getest op drie mannelijke deelnemers die meer dan twee uur alcohol dronken. Het alcoholgehalte in het bloed van de deelnemers werd gemeten met behulp van zowel de aangepaste oorkappen als een ethanoldampsensor die met regelmatige tussenpozen het alcoholgehalte in het bloed in de adem van de deelnemers meet.

Volgens het team van wetenschappers leverden de metingen via de oorkappen en de ademsensor vergelijkbare bloedalcoholmetingen op.

Behalve dat het wordt gebruikt als een niet-invasief alternatief voor standaard breathalyzers, kan het oorkapapparaat mogelijk ook worden gebruikt voor screening op ziekten.