Aad van der Horst Fellow Chartered Engineer

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (Kivi) benoemt Aad van der Horst, technisch adviseur Bam Infraconsult en emeritus hoogleraar in Construction Technology of Civil Engineering Structures aan de TU Delft, als Fellow Chartered Engineer. Het toekennen van de Fellowship-status is een erkenning van zijn leiderschap en professionele prestaties, waaronder zijn bijdragen aan de Oosterscheldekering, de Tweede Maasvlakte, de Waalbrug bij Nijmegen, de brug over het Hartelkanaal, de HSL-afzinktunnel en de Botlekspoortunnel.

Ook bouwde hij, samen met collega's, Bam Infraconsult uit van 70 medewerkers tot een internationaal befaamd bureau van 400 medewerkers met vestigingen in Panama, Dubai, Jakarta, Singapore en Perth.

Zijn werk is voor de bouwbranche en voor de Koninklijke Bam Groep van groot belang geweest.

Hij doceerde bij het Unesco Institute of Hydraulic Engineering aan jonge ingenieurs uit ontwikkelingslanden en bekleedde diverse (vrijwillige) functies, al dan niet werk gerelateerd. Al zijn activiteiten, zowel professioneel als maatschappelijk, komen ten goede van de samenleving. Als ingenieur en hoogleraar heeft hij maatschappelijke en academische waarden met elkaar weten te verbinden en heeft een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk.



In Nederland vindt de toekenning van de titel Fellow Chartered Engineer, FCEng. voor de derde keer plaats (ir. Edward Heerema FCEng, 2016 - Jon Prichard FCEng, 2017).



Chartership Status

Het doel van Chartership bij Kivi is het voortdurend stuwen van de professionele ontwikkeling van ingenieurs middels levenslang leren, het stimuleren van innovatie, het borgen van kennis in het vakgebied, en het verzekeren van de maatschappelijke dialoog en verantwoord handelen van de ingenieur. Chartership draagt bij aan de ontwikkeling van techniek en onderscheidt de ingenieurs die daaraan bijdragen. De titels die hierbij horen zijn Chartered Engineer (MSc-niveau) en Incorporated Engineer (BSc-niveau). Dit zijn internationaal erkende kwalificaties voor ingenieurs die nu al veelal in de Britse Gemenebestlanden, het Midden-Oosten en in toenemende mate in Azië en Zuid Amerika gangbaar zijn.