Studente Daphne Box mag haar kunst mee de ruimte insturen

Het UHasselt-studententeam Oscar-Qube legt de laatste hand aan hun diamantgebaseerde kwantummagnetometer. In augustus zal het toestel een plaats krijgen in het ISS. Op de kubus rondom het toestel prijken alle logo’s van de UHasselt-studentenverenigingen en een kunstwerk van UHasselt-studente Daphne Box. Zij won de ontwerpwedstrijd en mag haar kunst mee de ruimte insturen.

De vlucht van het SpaceX CRS-23 naar het internationaal ruimtestation ISS staat gepland op 18 augustus. Aan boord ook de diamantgebaseerde kwantummagnetometer van het UHasselt-studentenproject Oscar-Qube. Zij wonnen de ‘Orbit your thesis' wedstrijd van Esa en werden geselecteerd om een experiment uit te voeren in de ruimte. "Vier maanden lang gaan wij met onze magnetometer onderzoek doen naar de magnetische velden die onze aarde omringen. Aan het einde van ons experiment zullen we in staat zijn om de magnetische velden van onze planeet te mappen in 3D", zegt teamleider Jaroslav Hruby.

Unieke diamanttechnologie

Het is de allereerste diamantgebaseerde magnetometer die ooit de ruimte zal ingaan. "Onze sensor bestaat uit een synthetische diamant waarin we kleine atomaire imperfecties hebben verwerkt, zodat we ze kunnen gebruiken als ultragevoelige sensoren", zegt hoofd van de Quantum Photonics onderzoeksgroep Milos Nesladek. In 2015 ontwikkelde deze onderzoeksgroep de PDMR techniek (Photoelectric Detection of Magnetic Resonance), om het signaal dat de diamant opvangt uit te lezen. Deze techniek, in combinatie met de kwantummechanische aard van de sensor, zorgt ervoor dat de magnetometer ontzettend klein van formaat kan zijn. Het gevoelige element van de sensor is slechts een paar millimeter groot en de hele set-up past in een kubus met zijden van 10 cm.

Kunst

Box won de ontwerpwedstrijd om één zijde van de kubus te vullen met een kunstwerk en ziet zo haar kunst meevliegen naar het ISS. In haar ontwerp vloeiden verschillende onderdelen van het ruimteproject samen. Een diamanten kompas wordt omringd door een zonnevlam en radiatiegloed, symbolen voor het ruimteweer en het lichtsignaal dat opgevangen wordt door de diamanten sensor. Ook een magneetveld van het noorden naar het zuiden kreeg een plaats in het ontwerp. "Ik ben ontzettend blij dat mijn ontwerp mee de ruimte in mag. Alles vloeide samen in deze wedstrijd want tekenen is mijn hobby en al van kinds af aan ben ik gefascineerd door de ruimte", zegt Daphne Box, studente Biomedische wetenschappen aan UHasselt.

Een jury vond het ontwerp en achterliggend verhaal van Daphné het sterkst. Bij de juryleden ook astronaut Frank De Winne.

Bron: UHasselt