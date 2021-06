ABN Amro lanceert fonds van 425 miljoen euro voor bedrijven met duurzame impact

ABN AMRO lanceert het Sustainable Impact Fund (SIF), een fonds dat investeringen gaat doen in bedrijven die de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving versnellen.

Het gaat om ‘private equity investeringen' van tussen de 4 en 30 miljoen euro in bedrijven met een bewezen business model die toe zijn aan een volgende groeifase. Daarnaast doet ABN Amro SIF ook ‘venture capital investeringen' van tussen de 500.000 en 4 miljoen euro als er sprake is van een bewezen concept. De drie thema's waarin wordt geïnvesteerd zijn: circulaire economie, energietransitie en social impact. Het fonds stuurt op een combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.

Risicodragend kapitaal

Rutger van Nouhuijs, lid van het Executive Committee: "Als bank financieren we tal van duurzame initiatieven. Het gaat dan om kredietverlening. We zien dat bedrijven in sommige situaties juist behoefte hebben aan risicodragend kapitaal. Met dit fonds bieden we nu ook op dat vlak een loket. "

Slimme brillen, windmolens en duurzame stadslogistiek

Afgelopen maand zijn de eerste twee venture capital investering gedaan in Envision en Foodlogica. Envision is een Nederlands bedrijf dat software ontwikkelt voor ‘smartglasses'. Via ‘een slimme bril', een app en innovatieve AI technologie wordt beeld en geschreven tekst vertaald in geluid. Hierdoor wordt het alledaagse leven van mensen met een visuele beperking toegankelijker gemaakt. Foodlogica lost de uitdaging op van ‘last-mile' transport van gekoeld voedsel in dichtbevolkte steden, met een duurzame vloot zonder uitstoot van broeikasgassen. Tevens werd kort geleden een private equity investering gedaan in het Deense Fiberline Composites. Dat bedrijf ontwikkelt een technologie waarmee grotere windbladen voor windmolens kunnen worden gemaakt. Deze investering werd nog gedaan vanuit het Energy Transition Fund dat opgaat in ABN Amro SIF.

Doelgroep

Geografisch ligt de focus op Nederland maar ook bedrijven uit andere Noordwest Europese landen komen in aanmerking voor een investering. Doordat er sprake is van zowel private equity- als venture capital investeringen komen jonge en meer volwassen bedrijven in aanmerking voor een investering.